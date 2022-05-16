5 月 16 日，增强型分析创业公司讯能集思（Synergies）宣布获得由诺基亚成长基金（NGP Capital）领投的数千万美元 A+轮融资，丰新创投 (NFC) 参与投资，北拓资本担任本轮融资独家财务顾问。

讯能集思创始人张宗尧表示：“本轮融资将主要用于团队和业务的进一步扩张。” 讯能集思创始人张宗尧表示：“NGP 的加入不仅为公司提供了资金上的支持，我们的目标是与诺基亚携手，共同打造全球制造业工厂的私有 5G 通讯智能解决方案，同时解决传统工厂数据通信及应用双难的问题，在先进制造领域达成更多业务上的战略合作。”

诺基亚成长基金管理合伙人葛瑶表示：“中国制造正在向中国 “智造” 转型升级，而数字工业与智能制造一直是我们聚焦并布局的领域，讯能集思的产品可以高效推动制造企业的智能决策，加速它们的数字化进程，他们在很短的时间内所取得了令人刮目相看的成就。我们很高兴与讯能集思合作，一起帮助正处于风口浪尖的制造企业转型，为他们部署最先进的技术，应对迈向工业 4.0 时代的挑战和机遇。”

Synergies 于 2016 年成立，其致力于开发自然语言智能企业决策平台，透过洞察数据、预测行为与流程自动化，协助企业解决日常运营、产销供应链、产品生产制造流程等问题，并借由增强分析与数据赋能，实现智能化管理。

该公司总部位于上海，在台北、新加坡、波士顿均设有分公司，产品也详细推出了英文、日本等多个版本。2018 年，讯能集思入选富士康 AI 核心供应商，如今已逐步覆盖电子制造、服装制造、光学、LED、金属加工、半导体芯片等行业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。