特斯拉是最早展示全电动半挂卡车的公司之一，但自 2017 年推出以来，其他公司已经发布了竞争车型，而 Semi 尚未投产。在最初承诺将在 2019 年上市的五年后，Tesla Semi 终于可以订购了。

要预订 Semi，您需要先支付 5,000 美元，然后再支付 15,000 美元来锁定您的订单。在官方预订页面上，特斯拉通知潜在买家：

Tesla Semi 预订需要初始 5,000 美元的信用卡付款。第一辆 Tesla Semi 需要 15,000 美元的电汇付款，每增加一台 Tesla Semi 需要 20,000 美元的电汇付款。电汇应在 10 天内到位。在收到电汇付款之前，预订不被最终确认。

根据特斯拉的说法，最初的 5,000 美元是可以全额退款的，但是一旦您支付了另外 15,000 美元，那么即使您取消订单，您也不会拿回您的钱。特斯拉明确表示：通过进行预订，您获得了订购 Tesla Semi 的大致优先级。您的订单时间可能取决于开发、制造和生产计划以及其他因素。

据信交付将在 2023 年的某个时候开始，尽管我们不知道确切的时间。特斯拉老板马斯克在今年 4 月明确表示，2023 年对特斯拉来说将是重要的一年，因为特斯拉不仅希望开始交付 Semi，还将开始交付 Cyber​​truck 和 Roadster。在最近在德克萨斯州举行的 Cyber​​ Rodeo 活动中，马斯克说：Cyber​​​​truck 的生产将于明年展开，会与 Roadster 和 Semi 一起生产。今年是要扩大规模，明年将会有大量新产品出现。