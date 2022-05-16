根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新数据，2022 年第一季新能源汽车（包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车）销售总量为 200.4 万辆，年成长 80%。其中纯电动车（BEV）的成长力道最强，销量高达 150.8 万辆；插电混合式电动车（PHEV）则为 49.3 万辆。新能源车的成长实属不易，因全球车市销量（不分动力别）第一季因受到芯片短缺、俄乌冲突、疫情影响等因素影响而年减 7%。

纯电动车品牌方面，特斯拉（Tesla）第一季度的销量超越 31 万辆，市占率 20.5% 稳居首位。比亚迪以 14.3 万辆排名第二，市占率 9.5%，且在 4 月份时宣布停止生产燃油车，全面转型为新能源车厂，其纯电动车在第一季的销售较去年同期大涨 271%。而隶属上汽通用集团的五菱，从 2020 年上市五菱宏光 MINI 以来，季度排名一直位在第二名，但今年第一季下降至第三名，分析其主要原因在于过去一年有多款同样以微型、低价为定位的车款上市，如奇瑞小蚂蚁、长安奔奔等，在同质性产品增加的情况下，销售竞争使成长力道受阻。

插电混合式电动车方面，比亚迪再次改写自己创下的单季销售纪录，第一季销量达 14.2 万辆，市占率高达 28.8%，在市场上 PHEV 车款逐渐增加的情况下，要创下高市占率的难度相对提高许多。值得注意的是，欧洲市场第一季的 PHEV 销售量相较于去年同期，以及 2021 年第四季皆呈现双降，进而影响部分欧系品牌的成绩。

TrendForce 集邦咨询预期多数车厂会采「电动车」优先生产的策略，因此 2022 年新能源车销量仍会成长，但车厂在今年将承受更大的成本压力，尤其俄乌冲突使动力电池成本大增，车厂纷纷调涨售价，加上部分国家购车补贴将退场，这让过去支持新能源车高速成长的低价微型车处境困难，而包括全球性通胀等因素皆成为未来新能源车成长力道的变量。