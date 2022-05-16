恰逢印象笔记十周年之际，「Verse」的推出标志起源硅谷的印象笔记，如今在中国焕发本土化新生力量的品牌和软件服务企业，对打造全新 All-in-One 形态的计划开端。透过这样一款产品，我们 得以窥视印象笔记的下一个十年探索和进步的决心，如何用超越期待的产品去打造更受用户青睐的「第二大脑」？

新外观：大道至简，模块化即取即用

像我一样熟悉新版本的印象笔记的用户并不会有产生太多学习成本，开启「Verse」，新建页面就能用模块化编辑器组织多模态信息呈现，将工作、学习、生活中的视频、音频、图文等不同类型的数字内容自由组合，完成页面的高效创作和灵巧布局。同时，模块化编辑器连接多类外部模块，更能帮助用户轻松处理复杂信息。

此外，产品还可针对不同场景快速创建个人空间，并设置空间开放权限，满足个人信息管理与多人协作的不同需求。整的页面目录树，帮助用户快速管理空间内的各层级页面，准确把控多层级页面关系；无限嵌套页面，让知识更易成体系，用户也将不必从零开始搭建知识库。

新功能：数字花园的里外都 “香”

背景白噪音，双向链接，自定义封面……这次印象笔记用一款产品将这些细节一次性都带到了挑剔的用户手中，不用再打开多个网页或者工具实现，一站式的服务可谓是别样的中国特色。比如说，笔记当中添加的外链页面支持自定义封面与头图，凸显个性，更激发灵感，背后的产品经理不知道在其中消耗了多少根头发，只为创造更提效。

在笔记的核心功能上，在「Verse」空间里，每个用户都能轻松建造起一座「数字花园」。比如智能双向链接，使不同页面和信息之间彼此关联，自动构建出一个枝繁叶茂的「数字花园」。

新惊喜：让知识流转更升华

作为新一代智能生产力工具，「Verse」充分整合了印象笔记强大的 AI 能力，为用户打造「云大脑」，让笔记中的信息和知识在流动中不断升华和再创造。具体来看如深度搜索功能；智能标签功能；智能摘要功能。这些新加入的更智能的工具必将能够帮助用户将知识更好地的聚合、提炼和内化。

在当下疫情造成的远程工作新协同需求大背景下，「Verse」还支持个人空间与页面共享，实现多人实时协作互动，助力打造高效团队。在这里，团队成员共享信息、共创知识、共建知识库，实现思想的自由碰撞。

以上只是一家之言的短暂评测报告，有兴趣的读者可以自行跳转公测网页免费体验上述全部功能，注册同一个账号就能在「Verse」笔记中自由导入，已支持的与「印象笔记」数据互联功能。来自官方消息预计。完全版本包括移动端的更佳体验将与七月推出。

官网链接：https://verse-cdn.yinxiang.com/product/v/verse/index.html