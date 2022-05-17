在 Canoo 上周在其收益报告中警告投资者资金不足之后，现在有传言称这家阿肯色州电动汽车初创公司可能已经成熟，苹果公司最近几个月一直在挖角汽车人才。

据彭博社报道，苹果可能会寻求收购这家陷入困境的初创公司（基本上，它说它的现金很快就会用完。虽然该公司还表示，有 6 亿美元可用于增加其汽车业务），以便为自己的车队提供人才。该新闻媒体援引一位知情人士的话称，这家加州科技公司对 Canoo 的基础技术并不特别感兴趣，而是对它的工程师特别感兴趣。

Canoo 雇用在汽车内饰、外饰、软件、动力传动系统、电池技术和其他车辆部件方面具有专业知识的人员。所有这些都可能对苹果非常有帮助，它希望在接下去的几年内制造一款全自动驾驶汽车。

事实上，Canoo 的团队可能特别有吸引力，因为从事苹果汽车项目的人告诉彭博社，他们自己的一些设计与 Canoo 计划在 2022 年底推出的 Lifestyle Vehicle 相似。两家公司之前曾举行过会谈，讨论了从投资到 2020 年收购的所有事宜。两家公司也很可能合作良好，因为负责苹果汽车项目的高管之一乌尔里希·克兰兹 (Ulrich Kranz) 曾是 Canoo 的首席执行官。

如果苹果确实收购了 Canoo，那将符合其历史惯例。2019 年，该公司收购了 Drive.ai，因为它的自动驾驶汽车专业知识，最近几个月，它从汽车界招募了几位人物，包括福特、Rivian、宝马、梅赛德斯、Waymo 等公司。