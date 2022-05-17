凯迪拉克官方正式发布了旗下全新纯电动 SUV 凯迪拉克 LYRIQ 的中文名，新车定名为锐歌。同时，新车还增加了后驱长续航尊贵版、四驱高性能尊贵版两个新版本车型。

锐歌后驱长续航豪华版和长续航尊贵版均搭载后部单电机，最大功率 255kW，峰值扭矩 440N·m，0-100km/h 加速时间 6.35 秒；四驱高性能尊贵版搭载前后双电机，最大功率 375kW，最大扭矩 710N·m，0-100km/h 加速时间仅需 4.9 秒。锐歌搭载容量为 95.7kWh 的三元锂电池，后驱长续航豪华版和长续航尊贵版 CLTC 工况续航 653 公里，四驱高性能尊贵版 CLTC 续航可超过 600 公里。同时，新车支持 190kW 的直流快充和 19.2kW 的交流慢充。

锐歌首次在凯迪拉克国产车型中换装了最新中控造型，主体是一块 33 英寸环幕式 9K 中控屏幕，从左侧一直延伸到仪表盘中间，同时搭载了新一代 VCS 智能虚拟座舱，配备 5G 网络和 8155 车载芯片。新车将标配 19 扬声器音响、26 色氛围灯、手机钥匙、前排座椅加热通风按摩、Super Cruise 超级辅助驾驶系统、DMS 驾驶员检测系统。长续航尊贵版和四驱高性能尊贵版还将提供双片式电动穹顶，三区空调、后排座椅加热以及 Nappa 真皮座椅等。