动点出海获悉，印尼金融科技初创公司 Finku 近日宣布，获得了一笔 280 万美元的种子轮融资。据透露，这笔资金由 B Capital Group、GFC (Global Founders Capital) 和 Trihill Capital 联合领投，并由 Golden Gate Ventures、Goodwater Capital 和 Alto partners 等参投。

针对这笔新资金，Finku 表示将用来扩大公司团队规模、拓展自身业务范围以及加速在印尼国内的扩张计划。

Finku 由 Reinaldo Tendean、Shyam Kalairajah 和 Shylla Estee 三位创始人成立于 2021 年，是印尼的一家金融服务平台。Finku 表示，公司的愿景是让不同收入背景的用户都能轻松获取日常生活中所需的金融服务机会，同时助力提高金融理财工具在印尼社会的普及率。此外，Finku 还曾参与过一个由印尼通信和信息技术部支持的初创企业加速器项目。

Finku 进一步表示，随着近年来印尼国内智能手机的使用量上升，新一批消费者对数字支付的需求越来越大，公司正在通过同名 APP 为用户提供包括低息透明的信贷产品及个人理财工具等在内的一系列金融解决方案。

除了具备自动化预算管理和支出跟踪等功能外，该 APP 还会在收集用户消费数据后形成报告进行实时推送，帮助用户更了解自身消费习惯并随时管理自己的数字资产。

据介绍，Finku 如今的用户已超过 35 万，其旗下同名 APP 在印尼的苹果商店金融类应用中现排名为第七。