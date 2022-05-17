近日，中国移动杭州分公司（以下简称 “杭州移动”）“第 54 届电信日 ‘数智未来，幸福养老’ 暨 ‘泛在千兆第一城’ 发布仪式” 活动在杭州举行。会上，杭州移动联合华为共同发布了 “泛在千兆第一城” 战略目标，并联合发布了业界首个《“泛在千兆第一城” 白皮书》，携手推进杭州千兆网络再上新台阶。

从 4G 时代开始，杭州移动持续引领全国通信网络的建设和发展。进入 5G 时代，杭州移动和华为于 2018 年率先启动 “5G 第一城”，引领全球 5G 的发展模式；2020 年，双方联合发布了业界首个《双 5G 数字城市白皮书》，推动杭州从 5G 第一城向双 5G 第一城的战略延伸；当前，杭州移动已经建成了近 15000 个 5G 站点，实现市区、县城、乡镇 100% 地理覆盖，为千万消费者提供了优质的 5G 体验与服务，并在全球率先实现 5G 独立组网全市域覆盖，5G 分流比已超 40%，5G 商用发展全面加速。因此，杭州移动联合华为提出打造 “泛在千兆第一城” 的全新战略目标，是杭州移动持续领先发展的必然。

“泛在千兆第一城” 需要推动 “四个深化”，即从室外千兆向室外室内泛在千兆深化、从城区千兆向城乡全千兆深化、从 5G 热点场景千兆向全场景全域千兆深化、从下行千兆到上下行千兆演进使能行业数字化从典型行业场景向全行业深化，全面助力数字化改革和乡村振兴落地落实。

杭州移动总经理王文生指出：“杭州移动作为区域主导运营商，始终突出 ‘三个融入’，即融入 ‘数字经济’、融入 ‘数字化改革’、融入 ‘共同富裕’ 建设，不断完善新型基础设施泛在部署，创新推广数智化应用场景，取得了从 4G 第一城、5G 第一城，再到双 5G 第一城的战略硕果。未来，杭州移动将聚焦 ‘泛在千兆第一城’，全面助力数字化改革和乡村振兴落地落实。”

华为无线营销副总裁朱慧敏表示：“打造 ‘泛在千兆第一城’ 是杭州移动领跑全球 5G 发展的全新里程碑，华为将通过端到端的产品与解决方案创新，持续支撑杭州移动全面提升通信网络能力，实现泛在高速连接，探索数智社会新未来。”