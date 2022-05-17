核心卖点：

顶级全能本屏幕： ROG 星云原画屏，搭载 ROG 独家星云原画引擎，2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，100%DCI-P3 广色域覆盖，1100 尼特峰值亮度

ROG 星云原画屏，搭载 ROG 独家星云原画引擎，2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，100%DCI-P3 广色域覆盖，1100 尼特峰值亮度 高性能生产力旗舰： AMD 锐龙 9 6900HS 处理器+NVIDIA GeForce RTX3070Ti 笔记本电脑 GPU，支持 “双显三模” 显卡切换，支持连接 XG 显卡拓展坞

AMD 锐龙 9 6900HS 处理器+NVIDIA GeForce RTX3070Ti 笔记本电脑 GPU，支持 “双显三模” 显卡切换，支持连接 XG 显卡拓展坞 豪配散热方案： 冰川散热架构 3.0，3 风扇 5 热管加全新风刃版冰翼鳍片设计，转轴处首次采用联排出风口，整机共计搭载 330 片薄至 0.1mm 的冰翼鳍片

冰川散热架构 3.0，3 风扇 5 热管加全新风刃版冰翼鳍片设计，转轴处首次采用联排出风口，整机共计搭载 330 片薄至 0.1mm 的冰翼鳍片 全能翻转实力：360°翻转，支持分享、笔电、平板、游戏模式

5 月 17 日，ROG 幻系列全能本旗舰产品– 幻 16 翻转版正式发布。从幻 13 到幻 16，从潮玩个性的幻 14 到解锁全能新应用的最强性能二合一轻薄本幻 X，ROG 不断创新产品与性能突破，逐渐完善全能本布局。

ROG 幻 16 翻转版搭载 ROG 星云原画屏，升级支持触控操作的同时更通过 360°两段式转轴设计解锁四种全能使用模式，升级支持连接 XG 拓展坞进一步满足严苛性能使用，引力波外观纹路兼顾实用性与美学设计，更为用户带来独特的全能本体验。此外，ROG 幻 16 翻转版还支持杜比视界 HDR 和杜比全景声沉浸式音频，带来引人入胜的惊艳色彩和明暗细节和身临其境的空间音频体验。

触控版MiniLED 星云原画屏 360°翻转全能不设限

机身 360°无限制翻转带来的多形态用法，是 ROG 幻 16 翻转版的一大亮点。但无论形态如何转变，屏幕始终是内容展现的重中之重。ROG 幻 16 翻转版为用户配置 Mini LED 面板的 ROG 星云原画屏，这块屏幕曾应用于年初发布的旗舰屏幕机皇冰刃 6 双屏上。16 英寸拥有 2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，100%DCI-P3 广色域覆盖，1100 尼特峰值亮度的优异素质，支持杜比视界。还采用 5400Hz 超高频调光，在 ROG 独家星云原画引擎的优化下优化 Mini LED 屏 25% 的光晕效应问题，支持 Free Sync 显示技术防撕裂。

当然幻 16 翻转版的高素质展现不止于此，为了让翻转形态得到全面的应用，屏幕升级支持 4096 压感级触控，支持 MPP2.0 技术的触控笔，覆盖康宁大猩猩玻璃，在平板模式下也可以轻松触控操作。

高性能生产力旗舰 升级支持 XG 显卡拓展坞

ROG 幻 16 翻转版采用拥有 8 核心 16 线程规格的 AMD 锐龙 9 6900HS 处理器，生产力创作或是休闲娱乐体验游戏大作都能全能满足。

在图像性能方面，幻 16 翻转版则搭载 125W NVIDIA GeForce RTX3070Ti 笔记本电脑 GPU，配合 “双显三模” 显卡切换，“独显”“混合”“集显” 模式助力玩家灵活应对不同使用场景。如果有进一步的图像性能应用，幻 16 翻转版还支持无损连接 ROG XG Mobile 显卡拓展坞，给用户带来更为强劲的图像性能使用。拓展坞还提供丰富且专业的周边设备接口，让幻 16 翻转版拓展应用得到全面延伸。

用户关心的存储性能上，ROG 幻 16 翻转版选配 16GB DDR5 和 1TB PCIe 4.0 SSD 组合，支持至高 2x32GB DDR5 内存及至高 2x2TB（可组合 Raid 0），升级加装方便，绝无妥协短板。

冰川散热3.0 全场景全能满足

在散热上，ROG 幻 16 翻转版为保证旗舰级性能的全面释放，采用了冰川散热 3.0，突破性的 3 风扇 5 热管新架构设计，配合拥有 330 个薄至 0.1mm 的冰翼鳍片、总散热器表面积达到 110902mm²，让幻 16 翻转版在性能爆发之余也能保持持久稳定。

引力波外观设计 独到全能美学

ROG 幻 16 翻转版对全能的表达不只是性能，引力波线性波纹设计，在带来独特审美品位的同时更能防污防滑，在不同的翻转模式下都能更好握持，提升使用体验。强劲硬件的加持并未让幻 16 翻转版的便携性降低，薄约 19.4mm，轻约 2.2KG，让携带更无负担。同时幻 16 翻转版依旧标配 90Wh 大电池，支持 100W PD 快充，长途远行也能为用户保障高能续航。ROG 幻 16 翻转版从性能体验到感官打磨，从内部散热到外部设计，全方位地为用户树立起全能本的新旗舰标杆。