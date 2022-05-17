核心卖点：

最强游戏本性能实力： 英特尔第 12 代酷睿 i9-12950HX 处理器+175W NVIDIA GeForce RTX3080Ti 笔记本电脑 GPU，支持 “双显三模” 显卡切换，双烤功耗达 65W+175W（手动模式下）

英特尔第 12 代酷睿 i9-12950HX 处理器+175W NVIDIA GeForce RTX3080Ti 笔记本电脑 GPU，支持 “双显三模” 显卡切换，双烤功耗达 65W+175W（手动模式下） 顶级散热系统： 冰川散热架构 2.0 增强版，双新一代暴力熊定制液金+真空腔均热板

冰川散热架构 2.0 增强版，双新一代暴力熊定制液金+真空腔均热板 赛事级电竞屏 ：17.3 英寸赛事级电竞屏，2.5K 分辨率，240Hz 高刷率，3ms 疾速响应，支持杜比视界、Adaptive Sync 防撕裂技术

：17.3 英寸赛事级电竞屏，2.5K 分辨率，240Hz 高刷率，3ms 疾速响应，支持杜比视界、Adaptive Sync 防撕裂技术 超越想象外观探索：A 面隐形油墨涂装，沉浸神光同步，可替换信仰徽章

对极致性能表现的追求，不仅是游戏玩家的梦想，更是游戏本发展的终极方向。5 月 17 日，ROG 正式带来枪神 6 Plus 超竞版，以前所未有的猛兽级硬件刷新游戏本性能设计天花板高度，将只为超越的 ROG 基因彻底贯彻。

ROG 枪神 6 Plus 超竞版为所有追求顶级体验的玩家豪配第 12 代英特尔酷睿 i9-12950HX 处理器及 NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 笔记本电脑 GPU，在冰川散热 2.0 增强版的加持下，双烤机功耗可达 65W+175W，拥有媲美台机的性能释放实力，创新的隐形油墨涂装更为产品增添信仰探索魅力，从里到外实力满载。

媲美台机的性能释放 只为超越的极致追求

ROG 枪神 6 Plus 超竞版搭载第 12 代英特尔酷睿 i9-12950HX 处理器，拥有移动平台最豪华的 16 核 24 线程规格，睿频可达 5.0GHz，高负载的单核应用，高负荷的多线程挑战，这颗核弹芯片都能无负应对。不仅如此，枪神 6 Plus 超竞版还带有出厂预超频功能，超频频率可达 5.2GHz。

与最强 CPU 相匹配的，则是移动平台最强图像实力的 NVIDIA GeForce RTX3080Ti 笔记本电脑 GPU，高达 175W 的满血功耗释放实力为游戏而生，配合 ROG“双显三模” 显卡切换的独显输出模式，整机威能将再次进阶，越级实力让高画质的 3A 大作都能轻松跑出高帧表现。

双定制液金+均热板 战力封神的关键

为充分释放产品性能， ROG 枪神 6 Plus 超竞版搭载冰川散热架构 2.0 增强版，处理器与显卡均覆盖 ROG 与暴力熊合作定制的新一代液态金属导热介质，85.4W/mK 高导热率能够更好传导核心芯片热量，配合能够更大覆盖主要发热部件的真空腔均热板，实测下，相比传统热管散热模组，核心发热部件温度至高降低约 15°，让游戏性能保持持久稳定。

赛事级电竞屏 最强性能眼见为实

当猛兽性能芯片为游戏带来满帧表现，唯有顶级的赛事级电竞屏才能让威力全面呈现。ROG 枪神 6 Plus 超竞版为玩家配置 17.3 英寸 IPS 电竞大屏，具备 2.5K 高分辨率、240Hz 超高刷新率以及 3ms 的快速响应，让高画质高帧游戏画面流畅呈现，配合 Adaptive Sync 技术防撕裂技术，还能有效杜绝撕裂问题。屏幕拥有 100% DCI-P3 广色域，能够还原高画质游戏下的细腻色彩细节，DC 调光防频闪，持久游戏鏖战更护眼，还有杜比视界加持，日常观影娱乐更沉浸。此外，ROG 枪神 6 Plus 超竞版后续还将通过软件升级支持杜比全景声沉浸式音频，带来更清晰震撼的空间音频体验。

隐形油墨涂装 解锁定制神装浪漫

ROG 刻在基因中的极客式浪漫，除了是对性能的无极限追求外，还有对产品个性化体验的独特打磨。ROG 枪神 6 Plus 超竞版在延续枪神设计基因的同时，在 A 面融入了创新的隐形油墨涂装设计，则是与 ROG 推出《ROG CITADEL XV》游戏中的全新 DLC 跑酷游戏《SCAR Runner》有着紧密联系。当使用紫光灯进行照射时，原本隐秘的电域文将闪现荧光，而其中暗藏游戏通关线索，游戏笔记本与游戏的深度联动， 信仰满满。此外潮流的 U 型底盘灯，屏幕边锋光效灯带，可替换信仰徽章等诸多设计，让枪神 6 Plus 超竞版更具潮流武装美学，玩家更能个性定制，打造专属信仰电竞神装。