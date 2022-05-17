据 Music Ally 报道，Spotify 正在测试一种让艺术家展示非同质化代币（NFT）收藏的方式。该音乐流媒体平台已在美国为部分 Android 用户推出了测试，目前包括为 Steve Aoki 和 The Wombats 等艺术家提供的 NFT 预览。

Spotify 发言人向 Music Ally 表示：「Spotify 正在进行一项测试，将帮助一小部分艺术家通过艺术家资料页面推广他们现有的第三方 NFT 产品。我们定期进行多项测试，以改善艺人和粉丝的体验。其中一些测试最终为更广泛的体验铺平了道路，而其他测试仅作为重要的学习。」

如果你有权参与测试，则可以通过访问包含 NFT 内容的艺术家页面并滚动浏览歌曲列表来查看 NFT 画廊。除了简短描述外，点击 NFT 可显示更大版本。根据 The Verge 的说法，「查看更多」选项会将用户重定向到 NFT 的 OpenSea 列表页面，可在其中购买代币。据 Music Ally 称，Spotify 没有收取在测试期间帮助促销的佣金。

即便市场降温，Instagram 等其他主流平台也加入了自有 NFT 功能，并进行了测试。 华尔街日报最近援引 NonFungible 的数据称，每日 NFT 销售额相比去年 9 月的峰值下降了 92%。活跃钱包数量也减少了约 88%。