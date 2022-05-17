腾讯音乐公布了 2022 财年第一季度未经审计财报。报告显示，该公司第一季度总营收为人民币 66.4 亿元（约合 10.5 亿美元），与上年同期的人民币 78.2 亿元相比下降人民币 11.8 亿元，同比降幅为 15.1%；归属于公司股东的净利润为人民币 6.09 亿元（约合 9600 万美元），与上年同期的人民币 9.26 亿元相比下降 34%。

腾讯音乐第一季度来自于音乐订阅服务的营收为人民币 19.9 亿元（约合 3.14 亿美元），同比增长 17.8%。

腾讯音乐第一季度在线音乐服务的付费用户人数为 8020 万人，同比增长 31.7%。与上一季度相比，腾讯音乐第一季度在线音乐服务的付费用户人数增加了 400 万人。腾讯音乐第一季度在线音乐服务的付费率为 13.3%，分别高于 2021 财年第四季度和第一季度的 12.4% 和 9.9%；

腾讯音乐第一季度在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 6.04 亿人，与上年同期的 6.15 亿人相比下降 1.8%；社交娱乐服务的移动 MAU 为 1.62 亿人，与上年同期的 2.24 亿人相比下降 27.7%；在线音乐服务的付费用户人数为 8020 万人，与上年同期的 6090 万人相比增长 31.7%；社交娱乐服务的付费用户人数为 830 万人，与上年同期的 1130 万人相比下降 26.5%；在线音乐服务的月度 ARPPU（平均每付费用户收入）为人民币 8.3 元，与上年同期的人民币 9.3 元相比下降 10.8%；社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 161.8 元，与上年同期的人民币 149.7 元相比增长 8.1%。

腾讯音乐娱乐集团执行董事长彭迦信表示：“基于对内容与平台 ‘一体两翼’ 战略的持续深耕，我们第一季度在线音乐订阅收入获得同比达 18% 的健康增长，在线音乐付费用户超过 8000 万。我们在优化成本结构、提高业务运营效率等方面的努力也已初见成效，公司盈利能力环比改善。在这个娱乐方式日益增多的时代，我们坚信，那些能为用户提供差异化体验的企业，有能力持续保持优势。我们也欣喜地看到，公司对原创内容制作扶持体系和腾讯音乐人平台的长期投入，为我们的用户、音乐人以及整体内容生态带来的增益持续显现。我们也将通过这些举措，向我们的长期战略目标不断迈进，为音乐行业源源不断地创造更多价值。”

腾讯音乐娱乐集团首席执行官梁柱表示：“2022 年第一季度，我们持续打造沉浸式音乐娱乐生态，积极地为音乐爱好者们的听、看、唱、玩体验带来更多创新可能。我们不断细化满足多圈层群体的个性化需求，加深产品与用户的认同感和归属感。我们也进一步加强了与腾讯生态的全方位联动，效益日趋显著。此外，我们也为用户提供了更多差异化的长音频内容，并致力于通过会员模式继续提高该业务的商业化效率。展望未来，我们将继续提升我们的生态系统、内容、产品和服务的差异化以及专业化水平，更好地为广大音乐爱好者、音乐创作者以及整个音乐行业提供优质服务，进一步释放音乐的无限可能。”