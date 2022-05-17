近日，eVTOL 企业「零重力飞机工业」宣布完成近千万元的种子轮融资，本轮由蓝驰创投独家投资。

零重力成立于 2021 年 3 月，主要从事 eVTOL 飞行器的研发制造。企业团队以构建地球上第三种交通生态为愿景，是国内目前已知的唯一一家同时进行多旋翼、复合翼和倾转旋翼三种构型飞行器研发的初创企业。

零重力技术团队由中国工程院院士、北航航空科学与工程学院院长向锦武院士掌舵，核心成员分别来自航空工业、中国商飞、北航、南航等企业、高校及科研院所，具有平均超过 10 年的 eVTOL 飞行器研制、无人系统开发、倾转控制算法开发、适航取证、生产制造及试飞交付经验，团队成员参与过多个国家重点直升机型号研制。

零重力已发布了第一代旅游场景 eVTOL 飞行器——ZG-ONE，是零重力按全新定义研发的首款高性价比低成本智能电动载人飞行器。整机设计理念以探索、绿色和未来为主题，以太空登陆舱为原型，激发了了人们探索的欲望。ZG-ONE 智能电动垂直起降飞行器为六轴六桨构型，设计总重 650kg，荷载 2 人，并标配三余度飞控和整机弹射伞，保障乘客拥有安全和舒适的乘坐体验。该机型计划今年下半年小批量生产交付，其除了定位服务于低空旅游之外，还可以应用在物流运输、紧急救援、地质勘测等多重应用场景。

零重力已正式落户合肥高新区，并计划在今年 7 月份建立第一代机 ZG-ONE 的首条生产线，预计有望达到预计有望达到一定规模，据了解已初步锁定数架意向订单。

此外，未来还将陆续推出二代复合翼机型 ZG-VC2 和可荷载 6 人的三代倾转旋翼机型 ZG-T6。倾转旋翼飞行器也是目前全球公认技术开发难度最高、综合飞行效能最优的 eVTOL 飞行器构型。

零重力创始团队表示：“坚持以 eVTOL 飞行器为载体，从深耕于城市空中交通领域起步，在推动航空器 “绿色革命” 及其智能化、高速化、陆空一体化、低成本和高安全性的发展上持续发力，为中国乃至全球航空产业 “绿色革命” 做出贡献，使电动航空器真正走向大众的生活，为我国早日建成的综合立体交通体系贡献力量。”

蓝驰创投管理合伙人朱天宇表示：“我们非常清晰地看到城市立体交通领域开始蓬勃发展，已经到了一个全面铺开的临界点。今天的 eVTOL 仍具有一定的复杂度和技术门槛，零重力团队既有技术层面要求的全栈技术能力，也有产品层面要求的工程化能力。我们非常看好零重力团队，并相信团队能够通过他们的产品，推进 eVTOL 走向更大规模的应用。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。