随着雪佛兰发布 2024 Equinox EV 的新视频，雪佛兰的电动革命仍在继续。这也是通用集团继续电气化的重要车型，未来有望进入中国市场。最新的图片集中在内饰上，它显示跨界车将配备一个数字仪表盘和一个带有宽屏显示器的现代信息娱乐系统。它们由浮动中控台、金属装饰以及仪表板和门板上的照明装饰连接在一起。

其他值得注意的亮点包括极简换档器、专用空调控制装置和外边缘的圆形通风口。之前的照片还显示，该车型将配备 Super Cruise 半自动驾驶系统，该系统允许在美国和加拿大超过 200,000 英里（321,869 公里）的兼容道路上进行辅助驾驶操作。

外观并不神秘，因为雪佛兰已经以多种形式展示了该车型，包括运动型 RS 装饰。虽然内饰之间存在细微差别，但 Equinox EV 具有前卫的前饰板、全封闭式格栅和细长的灯条。这款跨界车还有一个时髦的挡风玻璃、嵌入式门把手、突出的肩线和环绕式尾灯，这些尾灯由一条薄的照明条连接。

Equinox EV 将于 2023 年秋季推出，它有望成为一款价格实惠的电动跨界车，起价约为 30,000 美元。雪佛兰一直对细节守口如瓶，但该车型将搭载 Ultium 平台，而且该汽车制造商已经确认这款跨界车将以车队和零售的形式提供。