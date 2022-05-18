根据 data.ai 的估算数据，在 4 月全球热门游戏榜中，《Subway Surfers》作为一款已发行 10 年的经典游戏排名上升两位，夺得下载榜冠军。受印度玩家欢迎的本土休闲游戏《Ludo King》下载量环比增长 16%，挺入前 3 名。由 Supersonic 发行的超休闲游戏《Bridge Race》作为爆款，直接跃入前 10。

收入榜方面，《原神》和《王者荣耀》稳居冠亚军宝座。《和平精英》在 4 月中发布了 3 周年全新主题玩法 “空投行动”，排名上升至第 3 位；新版本和赛季助力《三国志・战略版》在上月收入环比增长 16%，排名上升至第 7 位；《梦幻西游》在 4 月开启了《时空之隙》番剧及联动和新联赛活动，排名上升 6 位进入前 10。

4 月全球热门应用下载榜单中，Facebook 凭借其在印度地区的强势表现，重回榜首。印度本土电商平台 Meesho 也上升 3 名来到第八的位置。同时 WhatsApp Business 也同样借助印度市场首次进入榜单前十。

在收入榜单中，前五名依然没有悬念，值得关注的是，社交类产品 Bumble App 在美国、英国、加拿大等欧美市场都获得了相当高的 ARPU，一举来到了第九的位置，这也是近半年 Bumble 第一次进入收入榜单前十。双端文件管理应用 Google One 和深耕日本市场的漫画应用 piccoma 也凭借其良好表现，使得排名有所上升，分别在第 6 和第 7 的位置。