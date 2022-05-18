埃隆·马斯克对 Twitter 很不满意，而他最近的一项工作就是想办法改进这一平台。近日，在参加 All-In Podcast 访谈时，马斯克表达了他对微信的看好，并说「要么把 Twitter 改造过来，要么从头创建，但需要以某种方式发生改变。」

「如果你在中国，基本上你可以活在微信里，它什么都能做到。它有点像 Twitter 加 PayPal，再加一大堆其他东西，这些产品融为一体，而且界面也很棒，这真是一个很好的 App。」马斯克在访谈中说。

马斯克说，在中国以外就没有微信这样的东西，「我认为这样的 App 非常有用，它没有垃圾信息，你可以发表评论，可以发布视频。重要的是，内容创造者可以获得收入分成。这并不需要通过 Twitter 来完成，可以从头创建一个，可以是一个新产品。」

马斯克表示，需要存在这样的东西，不管是不是把推特转化成这种包罗万象的 App，它包含数字式的城市广场，重要的观点在此进行讨论，也包含最大限度的信任，而且一旦获得了高度的信任，引入支付，不管是加密货币还是法定货币，都很有意义。

「你想要一个很好用，人们喜欢使用的产品，要么把推特改造过来，要么从头创建，但需要以某种方式发生改变。」马斯克这么说道。