动点出海获悉，印度 B2B 服装制造业初创公司 Fashinza 近日宣布，获得了一笔 1 亿美元的 B 轮融资。据透露，这笔由股权和债权共同构成的资金由 Prosus Ventures 和 Westbridge 联合领投，并由 Accel、Elevation 和 ADQ 及一些天使投资人参投。

作为背景，该公司曾在去年 1 月和 8 月分别获得 260 万美元的种子轮融资和 2000 万美元的 A 轮融资。

针对新入资金，Fashinza 表示将主要用来提升自身供应链水平和拓展业务范围，从而扩大公司在全球市场的影响力。

Fashinza 由 Pawan Gupta、Jamil Ahmad 和 Abhishek Sharma 三位创始人成立于 2020 年，是一家位于印度首都卫星城古鲁葛拉姆的 AI 平台。据介绍，Fashinza 通过将时尚品牌与经验丰富的制造商联系起来，同时借助创新科技和大数据技术打造了一套从服装设计到交付的供应链体系，目的是帮助市场解决采样、库存及物流等环节所面临的困境。

此外，Fashinza 的联合创始人兼首席运营官 Sharma 在一份声明中表示，该公司还正在积极研发金融科技类产品，旨在为上下游客户企业解决资金等方面的难题。

据介绍，Fashinza 如今已与超过 250 家制造工厂建立了合作关系，并为来自美国、阿拉伯、加拿大和印度等国家的超过 200 家服装品牌提供过服务。

有数据显示，Fashinza 的年化 GMV 在过去 12 个月增长了 10 倍，现已超过 1.5 亿美元。