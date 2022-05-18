谷歌宣布将更新 Android Auto 的新界面，以适应更多屏幕、包含更多功能并让娱乐变得更容易。新界面将于今年夏天推出。除了闪亮和新颖之外，Android 团队还致力于让重要信息在更多时间可见。

“多年来，我们发现驾驶员在汽车中优先考虑的三个主要功能是：导航、媒体和通信，” 该公司在一篇博客文章中写道。“ Android Auto 将推出全新的界面，帮助您更快地获得路线，更轻松地控制媒体，并拥有更多触手可及的功能。”

新的分屏设计旨在让驾驶员始终看到最重要的信息，从而减少在换歌时错过下一个道路弯道的焦虑。这意味着驾驶员必须减少搜索菜单的时间，从而减少了查看屏幕而不是道路的需要。

进一步减少这种需求的是谷歌助手，它现在会提供上下文建议，帮助你一键回复消息，就像在 Gmail 中一样。除了建议的回复外，系统还将提供与您正在发短信的人分享您的到达时间，甚至会为您的驾驶推荐音乐。

此外，分屏功能旨在适应更多屏幕类型。这意味着无论您使用的是平板式屏幕、方形屏幕还是宽屏，所有信息都经过精心设计。

最后，内置谷歌 Auto 的车辆现在将获得更多的娱乐选择。除了 YouTube，流媒体应用 Tubi 和 Epix Now 也加入了系统的选项列表，让您在汽车充电时可以观看更多内容。该团队还在努力添加直接从手机投射到屏幕的功能，以便在未来添加更多流媒体选项。