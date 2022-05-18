互联网名称与数字地址分配机构（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN）在最近发表的一份报告中表示，在过去的四年里，即从 2017 年 10 月到 2022 年 1 月，全球 DNS 滥用的总数在「绝对值和正常化比率」上有所下降。在全球范围内，2022 年 1 月，不到 1% 的域名被报告为对用户构成潜在威胁。

ICANN 的首席技术官办公室提供专题知识，并开发了一些特殊项目，例如：域名安全威胁信息搜集和报告（Domain Name Security Threat Information Collection and Reporting, DNSTICR）和域名滥用活动报告系统（Domain Abuse Activity Reporting System, DAAR），用以监测和报告潜在的存在安全威胁的域名。DAAR 每月都会出具报告，通过视觉图像和综合统计来展示存在安全威胁的域名的集中情况。

ICANN 总裁兼首席执行官马跃然（Göran Marby）在评论最近发表的报告时指出：「作为互联网的一家中立技术运营商，我们的部分责任是积极分享事实和数据，以便决策者能够做出明智的政策决定。这些努力与我们确保互联网安全、稳定和弹性的承诺是一致的」。他补充说：「这是唯一一份衡量了四年数据后发布的报告。大多数的报告都只跟踪了几个月的 DNS 滥用率。然而，尽管报告中展示了下降的趋势，但仍有许多工作要做。针对互联网用户的威胁是真实且迅速变化着的」。

ICANN 将 DNS 滥用定义为五大有害活动类型，即：僵尸网络、恶意软件、网址嫁接、网络钓鱼和垃圾邮件（因为垃圾邮件被用来传播其他的 DNS 安全威胁）。《ICANN 章程（ICANN’s Bylaws）》和使命不允许 ICANN 监管网站的内容。

本报告是 ICANN 为评估、监测和缓和 DNS 安全威胁所做出的各项努力带来的最新成果。例如，ICANN 的合同合规团队执行 ICANN 的政策和协议中规定的合同义务，并公布与注册服务机构在遵守 DNS 滥用义务时有关的违约、暂停、终止和不续约的通知。该团队还负责定期审计注册服务机构（即提供域名注册服务的实体）和注册管理机构（即管理旗下顶级域注册的实体）如何履行它们与 DNS 滥用有关的合同义务。