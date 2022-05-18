中国是全球最大的新能源汽车市场。乘联会发布的数据显示，今年前 10 月，新能源车零售量达 213.9 万辆，同比增长 191.9%，前 10 月新能源汽车的渗透率达到了 14.3%。以 10 月销量为例，乘联会数据显示，10 月份 A00 级新能源汽车批发销量为 9.4 万辆，在纯电动车销量中的占比为 31%；A0 级批发销量为 5.1 万辆，在纯电动销量中的占比为 17%。

而实际上，全球市场中，小型电动车依然占据巨大的市场份额。这部分的车型，对于整个电动车市场是个巨大的推动。有了这么多小型电动车的高频使用，使得城市的电动配套基建能够跟着铺设，对于整个产业的发展有着巨大的益处。小型电动车有很多的优势，停车较为方便，同时能耗较低，未来小型电动车市场仍有较大发展空间。

我们盘点了海内外小型电动车最具代表性的车型，排名不分先后，需要指出的是，以下部分海外小型电动车已经在中国上市，部分没有进入中国市场的，也不排除在未来陆续加入到中国这个电动车最激烈的市场竞争中来。

中国：比亚迪海豚

比亚迪海豚基于全新的 EV2.0 平台打造，采用了 “海洋美学” 全新的设计理念，诸多设计细节巧妙地融入了海洋生物的多种形态，力量与速度兼具，辨识度极强。贯穿式的 LED 尾灯，采用 “∞” 形的 LED 灯带，采用了类似中国结元素，点亮后的视觉效果相当出众，辨识度很高。 内饰大量采用柔美的曲线设计，连贯的线条以两侧前门板为起止点，贯穿整个仪表台，营造出环抱感。此外，新车还采用了悬浮式仪表盘、三辐式方向盘以及自适应旋转悬浮 Pad 设计。动力系统方面，新车将搭载永磁同步电机，最大功率 70kW，峰值扭矩 180N·m。电池方面，新车将搭载 44.928kWh 的电池，车辆的 NEDC 续航里程分别为 401km 和 405km。

中国：五菱宏光 MINI EV

借助新能源发展契机，五菱卖火了旗下的首款纯电动轿车——宏光 MINI EV，426,452 辆的单年累计销售量创造了新能源车在中国市场的单年之最。4 月份宏光 MINIEV 以 24908 辆的零售成绩，再夺中国新能源销量第一，累计销量突破 70 万辆，连续 20 个月稳居中国新能源市场销冠。宏光 MINIEV 老少咸宜的外观，实用的三门四座布局，上市时不到 3 万的起步价，以及五菱品牌强大的亲和力，可以说完全迎合了市场需求。新车长宽高为 2920/1493/1621mm，轴距仅为 1940mm，尺寸很小巧。目前普通版的五菱宏光 MNIEV 搭载的都是最大功率为 20kw 的驱动电机，续航里程有 120km 和 170km 两种。而 GAMEBOY 版本则是搭载了最大功率 30kw 的驱动电机，续航有 200km 和 300km 两种。

中国：长安糯玉米

长安 LUMIN 糯玉米，是一款由长安 EPA0 全新纯电平台打造的精品代步小车。在配置方面，该车双屏设计、时尚的三辐式方向盘则充分体现出现代科技属性，再加上 10.25 英寸中控屏加入手机互联、定位导航等功能。，在动力续航方面，长安糯玉米的电机最大功率为 30 千瓦，搭载了宁德时代磷酸铁锂电池，提供 155km 和 210km 两种版本车型可供选择。

中国：长城欧拉系列车型

长城欧拉系列车型也算是不错的中国小型电动车销量军团。欧拉好猫基于柠檬平台+咖啡智能打造，充分响应女性购车的需求，拥有复古经典的造型设计，同时搭载丰富的智能及安全配置，全方位的贴心关怀让女性消费者得到悉心照顾。而且，欧拉好猫搭载三合一集成化电驱，动力更强、电池更轻、储电能力更强，动力电池经历严格苛刻的检测标准，能够让你安心出发，无忧前路。

2022 款欧拉好猫的动力系统延续了现有的配置，车辆搭载的电动机的最大功率为 105kW，最大扭矩则为 210N·m，变速箱仍为电动车专用单速变速箱。车辆 NEDC 续航里程分 401km 和 501km 两个版本，各对应的三元锂电池容量为 45.99kWh 和 59.1kWh，401km 续航版本可选电池容量为 47.8kWh 的磷酸铁锂电池。充电速度依旧分快、慢两种，快充 0.5 小时（80%）、慢充 8 小时。

法国：雷诺 ZOE

作为欧洲新能源汽车市场能多次力压特斯拉 Model3 销量的小型车雷诺 ZOE，2021 年欧洲市场销量为 50859 辆，仅排在特斯拉 Model3 之后。它搭载了一台功率为 133hp 的前驱电机，峰值扭矩为 25kgm，转换成国际单位为 99kW 和 245N·m，百公里加速时间约为 10s。在续航方面，雷诺 ZOE 搭载了一块容量为 52kWh 的锂电池，综合续航达到了 395km。

法国：标致 e-208

标致 e-208 配备有 50KW 的动力电池，全车在 NEDC 的状况下可以保证续航 450 公里，如果是 WLTP 标准的话，可以续航 340 公里。车身小巧实用，该电动汽车的加速时间表现不错，从零开始 50 公里的加速时间为 2.8 秒，从零开始 100 公里的加速时间为 8 秒。标致全新电动和插电混动系列的成功，使其在 2021 年前 5 个月成为欧洲第二畅销的汽车品牌，并且已经是今年欧洲第三畅销的电动化汽车品牌。PEUGEOT 的 e-208 和 e-2008 车型在各自的电池电动汽车（BEV）细分市场中排名第二。

意大利：菲亚特 500 电动

作为一台纯电车型，菲亚特 500e 在欧洲市场有着良好的销量。其 320 公里的 WLTP 续航水平以及 120 马力的驱动电机，搭配这样的小巧身材，甚至能够开出性能车的表现。车身尺寸为总长度 3630mm，总宽度 1685mm，总高度 1530mm，比第二代长 60mm，宽 60mm，高 15mm。 轴距为 2320mm，比第二代长 20mm。车内配备了 7.0 英寸的数字仪表盘以及 10.25 英寸的中控液晶屏。

美国：欧宝 Corsa-e

在通用汽车的支持下，欧宝很早就实现了电气化。电动 Corsa 的起价为 29,900 欧元。有一个带有 136 马力电动机的五门车，最高时速可达 150 公里/小时，由 50 千瓦时的电池供电。Corsa 一次充电可行驶 337 公里。全液晶仪表盘、内嵌式中控大屏，标配 7 英寸/选装 10 英寸、多项主动安全配置、多功能方向盘、电子手刹、皮质座椅等在新车上也有配备设计。

日本：本田 Honda e

凭借最强劲的电机选择，该汽车制造商承诺本田 e 将在 8 秒内加速从 0 到 100 公里/小时。本田还表示，它将能够在 30 分钟内在快速充电站恢复 80％的电池量。打开无框车门之后，你便能获得一个由 5 块屏幕组成、拥有完整车载互联网技术的驾驶舱，也使整车更加简约化和智能化。使用本田个人助理，就是一个带有人工智能（AI）的直观语言助手（它对上下文有成熟的理解），可以自然地进行对话，并提供对各种在线服务的访问。本田个人助理激活时使用 “OK Honda” 字样，然后可以进行实际的问题或指示。通过机器学习，制造商断言，该技术能够随着时间的推移更好地理解用户的声音，从而提供越来越准确的答案。

德国：大众 ID.3

尺寸方面，ID3 的长宽高为 4261/1778/1568 毫米，轴距为 2765 毫米，它采用短前/后悬的设计，使得轴距更长，从而带来更好的车内空间。ID3 车内配有简洁的全液晶仪表，可选装增强现实抬头显示 AR-HUD，10 英寸中控屏在车机方面配备智慧车联系统 4.0，简单易用，并且带车联网功能，支持智能家居和手机 App 远程控制。动力方面，ID3 采用了后置电机、后轮驱动的布局，同级别中基本是独一无二的存在，小巧的车身加上独特的布局使得它的操控也十分灵活，最小转弯半径也只有 5 米，停车掉头都非常方便。ID3 的电动机最大功率 125 千瓦，峰值扭矩 310 牛·米，搭配 57.3 千瓦时的三元锂电池。