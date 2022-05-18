5 月 18 日，北京鉴智科技有限公司（“鉴智机器人”PhiGent Robotics）宣布完成 3000 万美元 A 轮融资。本轮融资由渶策资本领投，包括 Atypical Ventures、五源资本、金沙江创投等在内的老股东持续增持，战略投资人地平线在商业落地方面给予大力支持。该公司成立半年时间完成了三轮融资。

鉴智机器人表示，本轮融资资金将用于核心技术研发、高质量的量产规模化落地以及更大范围的商业化部署等方面。

鉴智机器人成立于 2021 年 8 月，创始团队有 8 年的合作基础，具备成功的创业经历和丰富的商业落地经验。130 余人的核心团队均来自国内外顶级 AI 算法、芯片、自动驾驶公司以及主流 Tier 1 和主机厂，正持续吸引国内外技术与行业专家的加入。

未来，鉴智机器人将持续围绕 “基于软硬件协同优化，构建自动驾驶与机器人的 3D 智能计算，实现机器与物理世界的智能化交互” 这一愿景，不断以创新的技术突破解决自动驾驶与机器人的关键基础性问题，并以可规模化量产的自动驾驶产品与业务模式，持续为主机厂和一级供应商提供高性能、高性价比、高可靠性的解决方案和产品服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。