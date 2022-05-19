近日，国际权威研究机构 IDC 发布《中国云原生市场分析》（下简称 “《报告》”），聚焦云原生市场现状及发展趋势，并对国内云原生厂商进行评估，蚂蚁集团作为市场的重要厂商出现在报告中。据 IDC 数据显示，蚂蚁集团已经成为国内云原生技术覆盖最全面的厂商之一。

随着云计算进入成熟期，作为最大化释放云红利的关键技术，云原生正成为驱动云产业、乃至整个数字经济增长的重要技术引擎。越来越多的传统企业开始接受和使用云原生技术与开发方式。业内专家普遍认为，云原生时代将是云计算发展的必然阶段。

IDC 调研结果显示，在使用云原生的企业中，已有接近 50% 的企业已经将云原生技术应用到生产环境的核心和次核心系统，83% 的企业表示会持续加大在这方面的投入。

根据云原生为企业带来的价值的调研，IDC 发现敏捷基础架构，简化运维，降本增效，加速创新是云原生为企业带来的主要价值。以人保健康为例，在应用蚂蚁集团云原生解决方案 SOFAStack 后，其创新互联网保险产品的上线效率提升了 80%，运维人力成本降低了 90%。

作为一种新兴技术，云原生的技术生态仍在不断丰富和发展，目前已基本形成覆盖云原生全生命周期的技术链。在《报告》中，IDC 定义了云原生的 14 项技术领域，其中蚂蚁集团 SOFAStack 共覆盖 8 项，分别是消息和流式/批处理、CI/CO、编排与调度、微服务框架、API 网关、服务网络、观察分析、自动化和配置。

据了解，蚂蚁集团 SOFAStack 是国内云原生领域的先行者，历经五代架构演进，已经形成包含研发效能 LinkE、分布式中间件、应用运维管理 CAFE、技术风险保障 TRaaS 等全栈产品，覆盖设计、研发、交付、运行和运维的应用全生命周期管理，助力企业从单体架构到云原生架构转型升级的同时满足安全合规需要，实现整体可演进、架构高可用，敏捷型创新。

值得一提地是，SOFAStack 具备高稳定、高兼容、高可靠等性能，能在国产设备与系统平台上稳定运行，支撑企业的关键性应用需求。截至目前，SOFAStack 已经与麒麟软件等数十家国内主流操作系统、CPU 等软硬件厂商完成产品兼容互认证。

公开信息显示，SOFAStack 广泛应用于银行、证券、保险等行业，服务于南京银行、四川农信、中华保险等数百家金融机构，成为金融机构迈向云原生的 “首选专家”。 SOFAStack 与南京银行共同打造的 “鑫云+” 开放平台，具备高性能承载、敏捷开发、强数据一致性和容灾能力等特性，助力南京银行互金核心系统在贷款交易处理能力、成本控制和对接效率方面得到极大提升。据了解，国内 Top50 的银行机构中有超过 60% 采用 SOFAStack 助力云原生分布式转型。