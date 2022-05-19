奔驰在打造世界上最受欢迎的电动汽车方面又迈出了重要一步。其宣布，它将与下一代电池材料公司 Sila 合作，将 Sila 的硅阳极化学成分融入电池中，这些电池将首次在即将推出的电动奔驰 G-Class 中提供。这将为梅赛德斯-奔驰电池组合增加另一种创新的电池化学成分。

创新的高硅负极材料将在不影响安全性或其他性能参数的情况下提高电池的能量密度。与当今具有可比格式的商用电池相比，Sila 的技术可将能量密度提高 20-40%，在电池水平上达到 800 Wh/l 以上。这一重大发展使梅赛德斯-奔驰能够在相同的空间内储存更多的能量，从而显著增加其未来车辆的续航里程。

先进的硅负极材料将在 Sila 位于华盛顿州的新工厂中使用 100% 可再生能源制造，这使梅赛德斯-奔驰成为该工厂第一个公开宣布的汽车客户。梅赛德斯-奔驰于 2019 年投资 Sila，作为该公司为汽车制造商未来的电动汽车研发先进电池的一部分。今天宣布的供应协议是合作伙伴关系的下一步，标志着梅赛德斯-奔驰成为电动汽车领先制造商雄心的又一个重要里程碑。

Sila 致力于提高电池性能的各个方面，大规模生产质量受控的硅负极材料，并支持实施以确保客户实现其运输产品的目标和安全要求。经过 10 年的研发和 55,000 次迭代，Sila 团队率先实现了能量密度显著提高的下一代锂离子化学的工业化和商业化。这种专业知识产生了一种能够为未来的梅赛德斯-奔驰电动汽车提供动力的技术。