根据 Counterpoint Research 发布的中国周度智能手机销量追踪报告，与 2021 年同期相比，自 2022 年的第六周以来至今，中国智能手机销量已连续下降 10 周。中国政府的 “动态清零” 政策使消费者信心减弱，是智能手机销量下降的主要原因之一。目前可以很明显地看到，每一次疫情管控措施的收紧都关联着消费情绪。

从 1 月底开始，北京冬奥会期间，随着隔离措施的逐步增强，智能手机销量开始同比下降。同样，在 3 月底，随着上海等主要城市开始实施管控措施，销售额进一步下降。然而，中国消费者信心在五一假期有所回升，因此我们预计智能手机销量会出现一些复苏。

头部品牌均无法阻止和避免这种市场的整体收缩。除荣耀外，中国主要的智能手机品牌的销售额同比均有不同程度的下降。华为和 OPPO 的销售额连续 15 周跌幅超市场平均水平。与此同时，小米因红米 K40s 和红米 K50 系列的推出，一度超越了上年的销量，但这种反弹并没有持续多久。苹果的销量直到第 10 周开始同比增长，但随着 iPhone 13 系列销量的下降，甚至 iPhone 的整体销量也开始下降。

然而，与其他中国品牌不同，由于荣耀 60 系列的强劲销售，荣耀正以平均每周 132% 的同比增长迅速扩大其市场份额。