根据 data.ai 的估算数据，4 月中国非游戏厂商出海收入榜单前 3 名稳定不变，由字节跳动、欢聚集团、腾讯持续占领榜单。睿琪软件凭藉旗下识别植物的产品 PictureThis 在北美、西欧的高增长，在收入榜中跃升到第 4 名。睿琪软件以做会声会影等图像及视频处理软件起家，随后成长为专注于计算机视觉的软件公司，PictureThis 是其 ToC 端的旗舰产品。Kuaishou 则是在日本获得超过 200% 收入增长，排名上升 4 位，来到第 20 名。

Appxy 作为一家工具型的应用公司，通过内购订阅在北美及西欧市场获得增长，本月凭藉 TinyScan 及 TinyFax 这两款产品在美国的增长重新进入榜单。

在 4 月的中国非游戏应用出海收入排行榜中，TikTok 和 BIGO LIVE 蝉联前两名。拍照识别植物的应用 PictureThis 在欧美市场表现不俗，内购收入上升 5 个名次，进入前三。IQIYI 随着在东南亚市场（特别是泰国）的表现提升，在 4 月的收入榜中上升 4 个名次，位列第五。健身运动类应用 Daily Yoga 上升 8 个名次，顺利进入出海畅销榜 30 强。

除此以外，语音聊天类应用例如 YoYo, YoHo – Group Voice Chat, Ahlan – Group Voice Chat Rooms，较上月榜单均有不同程度的下降。字节跳动旗下主打日本市场的视频应用 BuzzVideo 在经历了 3 月的收入上涨后，在 4 月榜单中下降 9 个名次，位列第 30。

注：上述数据基于 data.ai 对截至 2022 年 5 月 6 日的所有时间段的当前估算数据。