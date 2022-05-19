Hydro 电池回收合资企业 Hydrovolt 已在挪威南部的 Fredrikstad 开始商业回收业务。Hydrovolt 是欧洲最大的电动汽车电池回收厂，每年能够处理约 12,000 吨电池组（约 25,000 个电动汽车电池）。随着该工厂的上线，现在可以使用一种可持续的解决方案来处理挪威所有从市场上退役或即将报废的电动汽车电池。

与新颖的工艺设计相结合，Hydrovolt 可以回收和隔离电池中约 95% 的材料，包括塑料、铜、铝和黑色物质（一种含有镍、锰、钴和锂的化合物）。在工厂内有一种旨在最大限度地回收材料的新概念技术，包括一个除尘系统，该系统可确保捕获通常通过机械回收有价值的材料。

Hydrovolt 正在探索扩大欧洲的回收能力，长期目标是到 2025 年回收约 7 万吨电池组，到 2030 年回收约 30 万吨电池组，相当于 2025 年约 15 万个电动汽车电池，2030 年约 50 万个。

电池的回收将直接有助于电池行业的可持续性，并且对于实现新兴的欧洲电池法规（包括即将出台的强制性回收目标）是必要的。重要的是，黑色物质（一种含有镍、锰、钴和锂金属的粉末）的回收将减少当今对作为主要原材料来源的采矿的依赖，以及与之相关的所有相关风险和脆弱性。

Northvolt 首席环境官 Emma Nehrenheim 评论说：“从环境角度来看，回收报废电池是确保电动汽车转型取得真正成功的基石。电池生产中使用的金属是有限的，但通过用回收材料代替从地球开采的原材料，我们不仅可以减少电池的碳排放，还可以实现锂离子电池技术的可持续长期使用。”

将黑色物质加工成电池级材料需要湿法冶金处理，例如正在瑞典 Skellefteå 的 Northvolt 的 Revolt Ett 回收厂建立的。到 2025 年，预计 Hydrovolt 每年将生产超过 2,000 吨黑色物质。