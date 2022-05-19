现代和 Aptiv 成立的自动驾驶汽车合资企业 Motional 为加利福尼亚州圣莫尼卡的 Uber Eats 客户推出了自动送货服务。Motional 正在开发的自动驾驶车型现代 Ioniq 5 已无缝整合到 Uber Eats 平台中。下单后，Ioniq 5 将开往餐厅。然后，参与的商家将在车辆到达时收到通知，在指定的接送地点与它会面，然后将订单放在后座的隔间中。

当车辆到达目的地时，客户将收到提醒，并能够通过 Uber Eats 应用程序解锁现代汽车的车门并拿到他们的订单。

Motional 表示，其团队花了几个月的时间研究餐厅和最终客户之间的每一个接触点，并在整个洛杉矶地区进行了广泛的测试。

“自动交付标志着 Motional 商业路线图的下一阶段，”Motional 首席运营官 Abe Ghabra 在一份声明中表示。“这项服务将提供使 Motional 成为按需交付网络的值得信赖的 AV 提供商所需的学习和经验。我们很自豪能在这个重要的里程碑上与 Uber 合作，并开始向 Uber Eats 客户介绍自动驾驶技术。”

这家自动驾驶公司于 2021 年 12 月宣布与优步建立合作伙伴关系。这两个品牌将利用客户反馈将自动驾驶交付模式扩展到洛杉矶的更多地区，然后再在其他城市推出。

“在优步，我们一直在寻找使用新技术来帮助消费者去任何地方并获得任何东西的方法，” 优步自动出行和交付业务的全球总经理诺亚·齐赫说。“我们很高兴开始在加利福尼亚州与 Motional 一起进行试点，并渴望看到他们有前途的自动驾驶技术将如何开始改变人们和货物在世界各地的移动方式，使其变得更好。”