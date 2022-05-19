5 月 19 日，线控底盘系统方案商利氪（广州）科技有限公司（简称 “利氪科技”）宣布完成 A 轮、A+轮融资，累计融资金额近 2 亿元人民币。其中 A 轮融资由元璟资本和创新工场联合领投，上海自贸区基金及其临港新片区科创基金、九合创投跟投；A+轮融资由嘉实投资领投，一旗力合跟投，老股东元璟资本、上海自贸区基金及其临港新片区科创基金追加投资。本轮融资结束后，元璟资本是利氪科技第一大机构股东。

本次募得资金将主要用于利氪科技智能制造产业化基地一期&二期的建设和线控底盘下一代产品研发的投入，保障公司 “液压解耦电子制动助力器 DHB（Decoupled Hydraulic Booster）” 和 “集成式智能制动系统 IHB（Integrated Hydraulic Brake）”2022 年大规模交付。

利氪科技创始人&CEO 惠志峰表示：“很荣幸利氪团队和产品研发能力能够受到车企客户和投资人的认可，利氪科技将根据市场需求，不断打造更好的线控底盘产品，协同车企在新能源和自动驾驶等新领域深度合作。”

利氪科技成立于 2021 年，致力于向车企和产业伙伴提供安全、高效、智能的线控底盘完整解决方案。创始团队深耕底盘行业数十年，具有深厚的技术积累和独到行业洞见，并拥有丰富的产业资源和极强的商业化落地能力。利氪科技核心研发成员来自博世、采埃孚、大陆、华为等国际系统供应商，具备丰富的项目量产经验，是国内少见的具备完整线控底盘平台开发能力和应用落地能力的团队。

截止到目前，利氪科技 DHB & IHB 已获国内多家头部车企共计九款车项目定点，涵盖新能源及燃油车型，3 月份已顺利完成冬季测试，2022 年中将实现首个车企项目规模化量产。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。