近两年以来，快速出现的独角兽企业和越来越庞大的估值&融资规模正在不断成为印度创投生态中的常见身影。然而，对 Paytm Mall，它的剧本似乎却并没有按照这一趋势继续发展。

据外媒报道，日前，随着自身的第一大股东阿里和第四大股东蚂蚁集团的退出，印度电商独角兽 Paytm Mall 也离开了这一 “10 亿美元俱乐部”，其估值从上一轮融资时的 30 亿美元跌到了不到 1300 万美元（10 亿印度卢比），降幅高达 99.5%。

据了解，本次事件发生在 Paytm Mall 宣布加入由当地政府支持的电商项目 Open Network for Digital Commerce（简称 ONDC）的次日。据介绍，这一举动标志着 Paytm Mall 对传统实体电商业务的告别。根据 Paytm Mall 的声明，接下来公司将会通过出口业务探寻机遇，而转向 ONDC 将有助于自身创建长期可持续的业务。

作为其估值暴跌的缘由，据悉，Paytm Mall 以每股 459 卢比的价格回收了阿里和蚂蚁的持股。在此之前，二者分别对 Paytm Mall 持有 28.34% 和 14.98% 的股份。之后，这两家前股东将分别获得超 350 万美元和超 180 万美元的退出资本。相比之下，在 Paytm Mall 估值为 30 亿美元时，阿里和蚂蚁对该公司的持股价值则分别折合 6.84 亿美元和 4.83 亿美元。

Paytm Mall 在致股东的通知文件中表示，自 2019 年以来，公司一直在面临当地的激烈竞争，且自身经营也呈现出了亏损。作为这一背景的体现，上述两家大股东纷纷表达了希望对该公司进行资本退出的念头。Paytm Mall 称，目前这两大退出股东尚未提供关于退出的详细信息，但本次减持不会对公司股东和债权人造成任何损害。

Paytm Mall 于 2016 年推出。但据外媒强调，Paytm Mall 并非印度数字支付巨头 Paytm 母公司 One97 Communications 旗下的子公司，而是获得的 Paytm 品牌许可。在 2018 年时，Paytm Mall 曾通过软银和阿里领投的一笔 4.45 亿美元融资使得自身的估值提升到了独角兽的范畴（具体约在 16 至 20 亿美元之间）。次年，eBay 斥资 1.5 到 2 亿美元收购了该公司 5.5% 的股份，于此，Paytm Mall 的估值达到了 30 亿美元。

有数据指出，在截至今年 3 月份的 21 年财年内，Paytm Mall 的营收从 20 年财年的 49.14 亿卢比下降至了 27.74 亿卢比，降幅达 43.5%。与此同时，该公司的亏损额也从 20 年财年时的 47.89 亿卢比增长至 50.38 亿卢比（5.2% 的增幅）。

值得一提的是，包括软银、Elevation Capital、eBay 在内的其他几位 Paytm Mall 的大股东并未随着阿里和蚂蚁的退出而退出。