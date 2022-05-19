昕诺飞今日推出飞利浦 EcoSet 智能感应控制解决方案，通过便捷、可靠、经济的创新感应控制，节省能源开支并减少能源消耗。昕诺飞为办公空间、停车空间、工业仓储等行业量身定制的智能照明解决方案，助力其达成低碳节能环保目标，开启绿色照明新纪元。

“智能照明创新可以帮助优化生产生活体验，并有效减少碳足迹。飞利浦 EcoSet 智能感应控制解决方案以便捷、可靠、经济为核心价值，更简单且灵活地满足用户的照明和建筑节能需求，提升建筑的能源利用效率，” 昕诺飞全球高级副总裁，数字解决方案大中华区及新兴市场总经理魏谦哲（Chandra Vaidyanathan）表示。

便捷快速部署照明 轻松开启可靠的经济节能

飞利浦 EcoSet 智能感应控制解决方案在基础 LED 照明方案上进行创新升级，可便捷实现安装、调试与维护，实现绿色环保的可持续发展。

灵活部署，即插即用：集成感应器、调光驱动及时间控制器，安装便捷，可为多种场所提供灵活的智能照明，实现多种应用场景的快速部署。

方便调试，无需软件和网络支持：以可靠的微波和红外感应实现便捷控制，无需网络也可以使用，无需软件支持，简单实现节能照明，改善使用体验。

简单经济，以节能为核心：传感器具有日光监测、自动调光、分组控制的能力，可以最大限度地节约能源。

个性化定制方案 满足多元场景适配

飞利浦 EcoSet 智能感应控制解决方案包含独立式单独控制架构与无线组网控制架构，不同产品组合以满足多种照明和节能需求。

独立式单独控制架构解决方案：在最大程度上节约了能源开支与消耗。

方案一，单灯内置感应器，通过感应器自动控制灯具阶梯式调光；

方案二，通过独立式感应开关控制器，实现回路自动开关功能。

无线组网控制架构解决方案：在节能降耗的同时，使更加便捷化的分组控制成为可能。

方案一，灯具内置无线控制感应器，通过遥控器手动分组，实现组内灯具阶梯式自动调光；

方案二，通过分体式无线控制感应器搭配无线控制驱动灯具，支持免组网的距离控制自动组网模式（停车场应用），以及简单的遥控器一键组网模式（办公室应用）。

办公室应用

在宽敞明亮的办公室内，多种产品组合方案实现自动调光。充分利用日光实现经济节能，同时兼顾照明利用率不高的公共空间，做到人来即亮、人走则暗，体验即时感应的便捷节能。

停车场应用

在人来车往的停车场中，提供单灯单控的微波感应方案以及自动组网的无线红外感应方案，全方位最优设计确保能智能感应到人体与车辆活动。根据客户现场预先设置的感应时间与模式，即插即用的简便设置，让节能减排更简单。

工业仓储应用

面对耗能极大的工业应用场景，实现便捷易操作的自动控制，根据作业环境调整输出，实现经济有效的照明支持。