索尼集团公司（简称 “索尼”）正加快在整个价值链中（包括范围 1 至 3）实现碳中和的目标，完成时间从 2050 年提早 10 年至 2040 年，达成自身运营 100% 使用可再生能源目标的时间也从 2040 年提早 10 年至 2030 年。

索尼从 “责任” 和 “贡献” 两个角度在环境领域不断努力。自 1990 年代初以来，索尼始终遵循环境原则、推行环境举措，并于 2010 年宣布了 “走向零负荷（Road to Zero）” 这一长期的全球环境计划，旨在 2050 年前在索尼产品和业务活动的整个生命周期中实现零环境足迹，从而实现可持续发展的社会。“走向零负荷” 计划象征着索尼对全球环境的责任。相应地，索尼制定了全面的发展路线，从气候变化、资源、化学物质和生物多样性四个方面分别设定具体目标，以实现 “走向零负荷” 计划目标。随着气候变化风险在全球范围内变得越发明显和严峻，向低碳社会转型也已迫在眉睫，索尼决定在气候变化领域加快减少对环境影响的活动，并将该领域实现零环境足迹目标的时间提前 10 年。

1. 将实现碳中和的目标时间提早至 2040 年

索尼将加快实现碳中和目标的时间，即从 2050 年提早至 2040 年实现温室气体 (GHG) 排放量几乎为零。具体而言，索尼计划 2030 年之前使自身运营的直接和间接排放（范围 1 和 2）实现碳中和。除范围 1 和范围 2 外，索尼还将解决源自产品、供应链和物流等（范围 3）阶段的其他排放，力争 2040 年之前在所有范围内实现净零排放。

2. 将实现 “RE100”100% 可再生能源使用的时间提早至 2030 年

索尼正在推广使用可再生能源，是国际倡议组织 “RE100” 的成员。除了提前达成 “走向零负荷” 气候变化成就，索尼还在加快实现其经营场所 100% 使用可再生能源的目标，时间从 2040 年提早至 2030 年。

相应地，作为索尼为实现 “走向零负荷” 而制定的中期环境目标 “绿色管理 2025（GM2025）” 的优先项之一，索尼也正在将截至 2025 年的可再生电力使用率，从现有目标 15% 提高至全新目标 35%。同时，索尼修订了可再生能源采购政策，包括在安装和运行发电设备时增加了环境考虑的条目。

3. 旨在实现碳中和及 100% 可再生能源使用的举措

为了到 2030 年实现 100% 可再生电力使用，到 2040 年实现范围 1 至 3 的碳中和，索尼集团将主要实施以下措施：

1) 续减少自身运营场所对环境的影响：在整个索尼集团加快节约能源、安装太阳能发电设备和引入可再生能源。

2) 进一步推广高效节能的产品：加快降低单位索尼产品年耗电量的举措。

3) 加强与合作伙伴的共同努力：鼓励索尼集团的业务合作伙伴，例如从事零部件、材料和成品制造的企业，管理其温室气体排放量、节约能源、并向可再生能源转变，以减少整个供应链的温室气体排放量。

4) 贡献于脱碳/固碳：通过技术性的去除和生态系统吸收，对固碳做出贡献。具体而言，⑴为那些通过索尼环境创新基金（“SIF: E”）从事脱碳和其他相关领域的初创公司提供投资等，通过类似举措实现技术性去除。索尼环境创新基金是一家于 2020 年 9 月成立的企业风险投资基金，旨在培育环境技术；⑵ 生态系统吸收，例如探索与增广生态系统业务相关的碳吸收信用认证。SynecO 公司推出的协生农法（Synecoculture）就是一项增广生态系统业务。SynecO 公司诞生于索尼环境创新基金，是该基金的第一个项目。