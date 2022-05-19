英国超级跑车制造商布里格斯汽车公司 (BAC) 和开创性的氢动力总成工程师 Viritech 发布了一项独特的氢动力总成技术概念可行性研究结果，以打造全新的 e-Mono 概念车。

Viritech 是为汽车、航空航天、船舶和分布式电力行业开发氢动力总成技术的开发商，获得了由零排放车辆办公室资助的小众车辆网络可行性研究拨款，以开展一项为小众车辆开发氢动力总成的研究应用程序。与著名的 Mono 超级跑车制造商总部位于利物浦的 BAC 合作，由此产生的 e-Mono 概念继续以 BAC 不妥协的性能和驾驶体验原则为主导。

Viritech 的理念是开发比市场上任何产品都更轻、更小、更高效的燃料电池传动系统，而 BAC 希望开发一种 ZEV 动力系统，可以安装在现有的底盘和车身中，同时将重量保持在绝对最低限度。e-Mono 还必须达到与 Mono R 相同的银石单圈时间。

人们普遍认为，燃料电池、储氢罐和电池组的组合将比汽油发动机重，但如果保持在可控制的重量范围内，它不会损害 Mono 传奇般的敏捷性。主要挑战之一是将燃料电池动力系统安装到现有的 Mono 底盘中，其次是保持完美的重量分布，最后必须将完成的汽车安装在现有 Mono 车身的范围内。

解决方案是将电池组元件安装在座椅下方尽可能远的位置，并且通过使电池组外壳成为结构部件，可以减少底盘占用空间，从而增加可用空间。然后将燃料电池放在电池组上方，其压缩机隐藏在通常用于汽油驱动的 Mono R 的进气舱内。

结果是 265 bhp 的电池组，配合 107 bhp 的燃料电池，前轮上的微型 3kg 电机为每个电机和全轮驱动提供额外的 55 bhp。该设计通过了一系列数字孪生模拟测试，其中 e-Mono 将 Mono R Silverstone 的单圈时间缩短了两秒（2.04.3 与 2.06.3）。燃料电池和电池的结合使得在两次加油之间能够运行 10 圈银石赛道。在官方 WLTP 循环中，公路里程计算为 166 英里，实际使用中约为 140 英里。

到 2024 年，燃料电池效率的提高将使续航里程再增加 50%，而动力总成的尺寸或重量不会增加。Mono-R 的动力总成重量仅为 212kg，e-Mono 的附加重量为 149kg，其中包括新的全轮驱动系统。但是，通过为燃料电池采用碳纤维外壳，还有进一步减轻重量的空间，估计可以节省 15-20 公斤，而且 Viritech 还在开发一种新的电池模块，可以进一步节省 30 公斤。这将使车辆的总重量与当前的 Mono-R 相差 100 公斤以内。

在虚拟世界中已经证明，燃料电池电动动力系统满足世界上最注重驾驶员的轻型超级跑车的性能要求。此外，无需对车辆超紧凑的占地面积和车身外壳进行任何更改即可满足这些要求。联合可行性研究的结果为 BAC 与技术合作伙伴进一步开发和增强未来的概念验证项目奠定了坚实的基础，为向世界推出 e-Mono 做好准备。