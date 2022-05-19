5 月 19 日，在线品牌折扣零售商唯品会今日披露 2022 年第一季度报告。数据显示，2022 年第一季度，唯品会实现净收入 252 亿元（人民币，下同），Non-GAAP 净利润 14 亿元，Non-GAAP 净利率保持在 5% 以上。尽管业绩表现受到疫情影响，但唯品会一季度利润率保持韧性，并连续 38 个季度实现盈利。

与此同时，唯品会现金流状况良好，截至 2022 年 3 月 31 日，公司拥有现金及现金等价物和限制性现金 143 亿元（23 亿美元）、短期投资 50 亿元。截至 2022 年 3 月 31 日止十二个月的自由现金流为 26 亿元。

继去年 5 亿美元回购计划之后，今年 3 月 31 日，唯品会宣布公司将在未来 24 个月内回购不超过 10 亿美元的美国存托股票或 A 类普通股，公司预计使用现有现金余额为回购提供资金，此举体现了唯品会对公司长期发展和为股东创造价值的信心。

在运营层面，唯品会坚持好货战略，持续聚焦核心品牌。以运动服饰为例，唯品会数据显示，今年以来，各大运动品牌在唯品会超级大牌日、今日大牌等栏目中的销量较平日增长明显。同时，唯品会快速响应消费者需求变化，凭借强大的好货能力，增加了日用品等非穿戴类产品供应。以美妆品类为例，唯品会致力打造美妆正品好货聚集地，平台上的美妆消费增长已逐步驶入快车道。

值得注意的是，在国内消费相对疲软、线上零售市场承压的情况下，唯品会 2022Q1 超 V 活跃用户数同比增 37%，对一季度线上净 GMV 贡献占比达 38%。超 V 用户具有高复购率、高购买力、高留存率等特点。