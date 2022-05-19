vivo 发布了全新 S15 系列新机，包括 vivo S15 和 vivo S15 Pro 两款机型。vivo S15 带来三款配色，分别是盛夏、浅金、耀黑。用的是搭载三星 120Hz 超感竞速屏，局部峰值亮度高达 1300 尼特；影院级 P3 色域覆盖，搭配专业级色准调校。处理器搭载高通骁龙 870 巅峰版，搭配采用电竞级仿生散热系统，均热板面积达到机身内发热源面积的 12 倍，让散热更快，操作更稳。采用 vivo 根系仿生散热结构，为手机带来最高 1.2℃ 的温度改善。

相机方面，前置采用 3200 万超清摄像头，单像素面积较上代提升 30%；后置采用全新的 6400 万超清大底镜头，搭载光学防抖技术，在暗光下提供稳定手持拍摄体验，带来 6 倍进光量的稳定性能。除了硬件提升，还增强了影像调试工作。全新超感光影像系统与影棚级人像、Super HDR、夜景降噪等更加精进的 vivo 算法矩阵，带来全新电影感人像。无论是在光线充足、逆光，亦或是暗光 + 逆光的环境，vivo S15 都可以实现轻按快门，拍出满满电影感大片的效果，让拍照画面更纯净。vivo S15 还有 66W 闪充、全新升级信号体验、功能更强大 NFC、触感反馈更细腻的线性马达。

vivo S15 Pro 采用了双镜云窗设计，60° 轻薄曲面屏。配备三星 E5 120Hz 超感曲面屏，全新发光材料无论是刷新率、亮度、色彩，堪称专业级水准；支持 10 倍超分辨率触控技术。处理器是天玑 8100，超高中央处理器的三级缓存，让四颗超大核心每一个满血跑在 2.85GHz，图形处理器则与 Media Tek 当家旗舰天玑 9000 采用相同架构，带来高达 20% 性能提升，拿下 83W 超高性能跑分。

其采用天玑 8100 芯片与独显芯片 Pro 组成的性能双子芯设计，这颗「独显芯片 Pro」来自 iQOO 手机 。配备 4500mAh 大电池，双电芯 80W 闪充，18 分钟充至 70%，仅需半小时左右就能全部充满。前置采用 3200 万像素自动对焦摄像头，后置主摄采用索尼独家定制的 IMX766V，感光能力更强，夜晚拍摄没有炫光。采用全新设计，配备性能双子芯、双电芯 80W 闪充及超感光影像系统 Pro，带来电影感大片；此外，X 轴线性马达、封闭式立体声双扬声器、双卡双待双通、WiFi 双天线、双频 GPS、面向未来的蓝牙 5.3 等。

vivo S15 售价为 8GB+256GB 2699 元、8GB+256GB 2999 元、 12GB+256GB 3299 元。vivo S15 Pro 8GB+256GB 售价为 3399 元、 12GB+256GB 售价为 3699 元。