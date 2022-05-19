近日，铱钼智能获得数千万元人民币的天使轮融资，本轮融资由蓝驰创投领投、祥峰中国跟投，主要用于 200 吨级矿用宽体卡车产品研发、生产布局、工况测试及研发和生产人员搭建。

铱钼智能成立于 2021 年 7 月，是一家集研发、设计、生产及销售于一体的新能源工程机械以及提供矿山运力服务的科技公司，创始团队均来自于清华大学汽车工程系。其主要产品为巨型智能矿用宽体卡车及特定封闭工况使用的电动工程机械等产品。该公司目前从矿山场景切入，未来向包括港口、钢厂、大型水利水电、公路工程在内的万亿全场景迈进，致力于成为全球领先的新能源工程机械制造商与运营服务商。

铱钼智能创始人张华坤表示，随着我国电机、电池等电动化技术和新能源行业的兴起，铱钼智能团队在相关领域十余年的技术累积形成了打破国外技术垄断的一线机会。通过采用大型分布式电驱底盘开发技术+多模块电气和控制算法架构技术，以及正向自研的电动体系，铱钼智能开发出了一套全新的底盘系统，采用多根驱动桥的驱动模式，摆脱了传统底盘的布置形式，突破了动力总成的限制及进口零部件依赖，第一代车型额定载重达就到 140 吨，使得大型化的矿车进入平价的批量应用状态，开启了国内电动矿卡 200 吨新时代。同时基于同平台化设计体系，采用模块化能源包，适用增程器混动、锂离子电池或者氢燃料电池等多种供能方式，使得车辆可以应对不同工况的矿区，确保经济效益和能源使用效率的最大化。

除了大型化和电动化，在智能化方面，铱钼智能也提早做出了布局。从发展趋势来看，矿山车辆对于无人驾驶的需求也越来越旺盛。鉴于此，铱钼智能在自搭建线控底盘技术的基础上，获取矿卡行驶过程当中的状态并记录数据，在云端对数据进行存储和处理，从而得到矿山内部车辆编队的最佳效率运行方式。基于对整车数据和控制算法的深度研发和精确理解，利用软硬件结合设计，铱钼智能在使用大量数据匹配感知、定位、决策和控制上或将具有更大优势。

未来，针对特大型矿山，铱钼智能还将推出 300 吨以上的车型。同时，提供包括整套硬件、调度平台、标准化能源和服务维修库的一整套矿区智能化解决方案，解决整个矿区 95% 以上的作业问题。

铱钼智能创始人张华坤表示，在我国 “力争 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和” 的大背景下，新能源工程机械行业将会有巨大的发展空间，市场前景十分广阔。铱钼智能必将全力以赴，抓住这个千载难逢的历史机遇，一举改变研发及生产制造大型宽体矿卡只能用国外关键零部件的 “卡脖子” 局面，并通过为客户提供产品销售、运力服务和系统性解决方案的商业模式，创造更大的经济效益和社会价值。

领投方蓝驰创投管理合伙人陈维广表示：“随着新能源行业的发展，各种 mobility 场景中载具的电动化均存在巨大机会，而工程机械就是其中最大的市场之一。铱钼在矿山和电动车方向均具备丰富的正向设计经验，实现了宽体矿卡的电动化和智能化，并在此基础上完善整个矿山的绿色化方案，全面提升矿山运营效率以及减少碳排放。我们非常看好铱钼团队，相信他们会成为新能源工程机械行业的头部品牌。”

祥峰投资执行合伙人夏志进表示：“矿用设备新能源化、大型化是矿山领域的重要趋势，但传统车油改电不能满足运输效率的需求，而重载的进口设备存在投入大、售后难的痛点，铱钼通过自主正向开发的 200 吨矿卡与核心电动系统，填补了市场空白，实现零部件全面国产化，兼备大载重与短回本周期。在这个千亿市场中，扎根矿区的铱钼团队为双碳与绿色矿山提供了强有力的支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。