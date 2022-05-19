近日，广西电信联合中兴通讯在南宁完成业界首个 5G 基站视频业务识别及智能保障的验证。验证结果显示，视频业务初始缓冲时延下降 22.8%，卡顿时长占比下降 33.6%，用户整体感知提升效果显著。

随着移动终端丰富的 App 应用不断普及，尤其是视频、直播、扫码等业务的推出，流量需求的不断增加，用户对感知体验也有了更高的要求。根据全球移动宽带流量预测，视频流量增长迅速，约占互联网流量的 70% 以上。Conviva 用户视频报告统计，如果视频卡顿过长，56% 的用户会选择放弃。那么有没有什么解决办法？譬如能够预先预知用户的情况，并做出相应的保障，使这部分用户不会放弃；或能建立一套基于用户感知的无线网络评估体系，对用户感知进行全方位的定位和保障。

当前业界对于用户感知的识别通过第三方感知评估系统来进行，业务识别是在核心网侧进行，但是这种基于 3GPP 定义的 QoS 流的分类比较粗，仅能区分业务大类，无法做到对业务，特别是对视频类业务的精确定位。为了更为精准快速的实现用户感知的提升，中兴通讯通过基站内部逻辑单元即可实现无线侧对于视频业务的精准识别，结合自建的业务感知评估体系，快速完成用户视频感知体验评估及精准保障。

广西电信无线网优中心副总经理金志坚表示，此次联合验证的视频业务智能识别和保障，中兴通讯的业务感知评估体系与第三方感知评估软件高度拟合，在业务识别后开启的保障策略，能有效地提升用户感知和体验。此次验证开启了基于用户感知进行网络评估的新阶段，后续我们将在此基础上进行进一步深度验证并向即时通讯、门户网站点击、应用下载、社交媒体、无线扫码等多业务拓展，业务感知评估体系也将随着新业务的发展自适应调整。