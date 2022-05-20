ABB E-mobility 和壳牌透露计划推出全球最快的一体式电动汽车充电器 Terra 360。随着未来 12 个月内将在德国推出 200 多个 Terra 360 充电器，ABB E-mobility 和壳牌将帮助确保为超过 170 万德国电动汽车司机提供更高的充电器可用性和充电速度。

壳牌表示很高兴为客户提供最快速的充电服务，首先在德国，很快就会在其他市场推出。Shell Recharge 全国范围的 Terra 360 充电器网络由 100% 可再生电力供电，将有助于满足德国消费者和车队对电动汽车充电基础设施日益增长的需求，并进一步加速未来在德国范围内的电动汽车采用。

Terra 360 有不同的配置，可以同时为多辆车充电。其模块化设计通过动态配电确保充电站的峰值利用率。新充电器的最大输出功率为 360 kW，能够在 15 分钟或更短的时间内为电动汽车充满电。ABB E-mobility 首席执行官 Frank Muehlon 补充说：“作为电动汽车充电基础设施的全球领导者，我们相信团结的力量；当创新和合作结合在一起时，我们可以共同为减轻气候变化的影响和实现低碳社会做出贡献。”

“仅交通运输部门就占全球温室气体总量的约 29%，因此合作推动变革的重要性从未如此重要，我们很高兴与壳牌合作推出这一里程碑式的产品。”ABB E-mobility 最近与壳牌签署了一项全球框架协议，为 ABB 的端到端交流和直流充电站产品组合提供服务。产品组合范围从用于家庭、工作或零售安装的交流墙箱到适用于加油站、城市充电站、零售停车场和车队应用的 Terra 360。