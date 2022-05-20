近日，苏州艾科脉医疗技术有限公司（简称 “艾科脉”）完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由前海母基金领投，上海生物医药基金、元生创投跟投。行远致同在本次交易中担任独家财务顾问。本次融资将进一步建立公司在心脏电生理领域的护城河，加速房颤脉冲电场消融（PFA）产品的临床试验以及三维标测系统和其他电生理治疗与标测产品的研发。

艾科脉位于苏州的研发生产及运营中心已完成施工并正式投入使用。同时，艾科脉位于美国犹他州的研发中心已顺利建成启用。

在团队、场地快速高效落地的同时，艾科脉已建立以 PFA 及创新三维标测等新技术为基础的近 10 个产品管线，覆盖房颤、室性早搏等心律失常消融诊断和治疗的完整流程。目前，第一款核心产品 PFA 消融系统已高效完成动物实验和注册型检。该产品的临床试验也已获得多家电生理临床医院及研究者的支持，即将启动临床试验入组。此外，中美两地三维标测系统研发团队的工作也在同步进行。该款产品定位于成为国际领先的智能磁电定位导航系统，未来也将在中美两地同期推进临床试验。

艾科脉创始人阴杰表示，非常感谢前海母基金，以及老股东上海生物医药基金、元生创投对公司的认可和支持。也衷心感谢艾科脉全体同事的辛勤付出，让我们在苏州和上海接连遭遇疫情影响的困难情况下，产品研发和临床注册工作仍然高效推进，让我们如期完成里程碑，顺利关闭本轮融资，这次融资将助力我们推进重要产品的临床试验，继续吸引海内外优秀的人才，为中国 1000 多万饱受房颤疾病折磨的病人研发更优质也更具性价比的创新产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。