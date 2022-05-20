做为全力押宝新能源车的公司，比亚迪最近的产品力爆棚。刚刚发布了 CTB 电池车身一体化技术及首款搭载了 CTB 技术的 e 平台 3.0 车型——海豹。海豹当天开启预售，预售价格为 21.28-28.98 万元。比亚迪海豹是全球首款搭载 CTB 技术的量产车，同时也是首款搭载 iTAC 技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂+后五连杆底盘悬挂的车型。

比亚迪 CTB 电池车身一体化技术简化了车身结构和生产工艺。得益于 CTB 技术的优势，搭载 CTB 技术的 e 平台 3.0，在安全、操控、高效和美学方面都实现了新的突破，赋予整车更强的性能表现。

一体化设计提升整车安全性，打造” 撞不断的电动汽车”

CTB 电池车身一体化技术，将电池上盖与车身地板进一步合二为一，从原来电池包” 三明治” 结构，进化成整车的” 三明治” 结构。动力电池系统既是能量体，也是结构件。这种融合简化了车身结构和生产工艺，是对传统车身设计的一次颠覆性变革。

CTB 刀片电池包的结构灵感，来源于蜂窝铝结构。刀片电池本身非常安全，相邻电芯可以紧密排列在一起。一排排的刀片电芯组成的结构就如蜂窝芯，通过上盖板和底板组成类蜂窝结构。这让 CTB 刀片电池包的结构强度得到突破，能够顺利通过 50 吨重卡碾压的极端测试。

同时，CTB 技术实现了车身与电池系统的高度融合，整车扭转刚度提升一倍。搭载 CTB 技术的纯电动车型，车身扭转刚度可以轻松超过 40000N·m/°，媲美百万级的豪华车，让燃油车的上限成为了电动车的下限。

CTB 技术实现了整车强度和刚度的提升，进而实现了安全性能的提升，可以满足” 超五星” 的安全标准。搭载 CTB 技术的 e 平台 3.0 车型，正碰结构安全提升 50%，侧碰结构安全提升 45%。CTB 技术能够打造” 撞不断的电动汽车”。

天生的” 运动健将”，操控与舒适完美兼顾

得益于 CTB 刀片电池包的安全和结构强度，车型性能指标的发挥空间得以海阔天空。高扭转刚度意味着车辆在各种工况下，形变量更小，车体响应更快，车辆弯道操控体验有明显提升。

同时，CTB 刀片电池包的质心更均衡，实现整车 50:50 黄金轴荷，车辆的稳定性更好、惯量更低、车身响应跟随更快。搭载 CTB 技术的 e 平台 3.0 车型，能够实现纯电平台下，完美” 低趴” 的车身运动姿态，天生就是” 运动健将”。

底盘方面，前双叉臂+后五连杆的高性能悬架组合使得 e 平台 3.0 中型平台纯电动车型，在横向、纵向、垂向三个方向的车辆性能显著提升，操控性能更好，纵向抗俯仰能力更好，垂向悬架摩擦力更低，舒适性更优。

首搭 CTB 技术的海豹横空出世，开着爽，效率高

作为首款搭载 CTB 技术的 e 平台 3.0 车型，海豹是比亚迪在电动车先进技术领域的集大成之作，其麋鹿测试通过车速 83.5km/h，单移线测试通过车速 133km/h，最大横向稳定加速度 1.05g，性能表现优异。

得益于 CTB 的技术优势，海豹造型低趴，风阻低至 0.219。更大的布置空间，让海豹得以采用前异步电机+后同步电机的四驱动力架构。海豹四驱版的零百加速快至 3.8 秒，动力刚猛迅疾。

同时，海豹四驱版的百公里能耗，却低至 12.7kWh，兼顾性能和能耗的多重考量。此外，海豹全系标配主动进气格栅 AGS，将低温热泵系统的余热利用效率提升 20%，为用户每一公里续航精益求精。

在充电方面，e 平台 3.0 的高电压电驱升压充电方案能够通过高压平台提升充电功率，充分利用国标电流上限，实现了宽域恒功率充电，充电 15 分钟续航可超过 300 公里；并且完全兼容当前的所有公共充电桩，为当下中国消费者提供了更为合适的快充解决方案。

搭载 CTB 技术的 e 平台 3.0，在安全、操控、高效和美学方面都实现了新的突破，打造让消费者” 闭眼买，尽情开” 的产品。作为新能源汽车的领导者，比亚迪致力于在实现安全的基础上，让消费者的驾驶乐趣不被限制。海豹正是比亚迪对下一代电动车的实践探索以及在产品上的实现。