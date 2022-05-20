2022 年 5 月 20 日 ——今日，惠普重磅推出满血进化的 OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本，以及全面升级的惠普 VICTUS 光影精灵 8 15 英寸游戏本。两款全新产品在硬件配置、散热模组以及外观设计等方面再度焕新，意在通过硬核产品创新力量，持续为游戏产业注入澎湃动力，带来出众游戏体验。

（惠普游戏家族新品）

中国游戏产业迅速崛起，惠普助力玩家尽享游戏魅力

目前，中国已有 4.34 亿 PC 游戏发烧友，成为全球发达电子竞技市场之一。与此同时，中国玩家对于游戏设备的需求也在不断提升，不仅希望拥有一款轻薄游戏本便于出行，也对性能提出更高要求。惠普紧密关注玩家需求变化，通过强悍硬件与智能软件的绝妙结合，持续打造中国消费者切实所需的游戏家族产品，助力玩家获得满血游戏战斗力，以及更加轻松自如的多场景应用体验。

“随着中国游戏玩家群体愈发壮大，惠普作为 PC 产业引领者，希望通过得天独厚的一手玩家数据，全方位满足消费者日益增长的游戏需求，推动探索行业未来更多可能性。” 中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军先生表示，“不断优化升级游戏家族产品组合，持续丰富多元游戏生态产业，是惠普的使命。我们期望本次全新升级的 OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本以及惠普 VICTUS 光影精灵 8 15 英寸游戏本，能够助力玩家尽情享受游戏生活魅力。”

惠普游戏家族产品战力就绪，助力玩家燃血应战

惠普坚持围绕玩家需求，立足于通过科技创新加速产品的迭代升级，积极与行业伙伴强强联合，通过硬件升级和软件优化不断提升产品竞争力，满足每一位玩家的多样化、个性化需求。

OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本——满血升级，燃爆内力

（OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本）

强悍硬件：游戏战场，满血输出

全新升级的 OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本全面突破功耗限制，实力诠释硬核性能释放，赋予玩家满血战斗力。产品最高搭载英特尔®酷睿™i9-12900H 处理器，拥有 14 核心 20 线程性能混合架构，最高睿频可达 5.0GHz，多任务处理效率倍增，尽享流畅游戏体验。显卡方面，产品最高可选 NVIDIA® GeForce®RTX™3070Ti 笔记本电脑 GPU，采用第二代 RTX Ampere 架构，拥有更为强悍的 NVIDIA DLSS 技术、光线追踪和 NVIDIA Max-Q 技术，轻松缔造逼真游戏世界。开启狂暴模式后，OMEN 暗影精灵 8 Pro 的显卡功耗最高可达 150w，实现满血性能释放水平，助力玩家自由驰骋游戏战场，畅爽游戏体验触手可得。

同时，OMEN 暗影精灵 8 Pro 配置游戏级存储，最高可选 1TB PCIe4.0X4 M.2 SSD，顺序读写速度可达 6GB/s 以上，即刻享受高速体验；最高配合 16G*2 DDR5 4800MHz 双通道高频内存，多任务处理不在话下。不仅如此，产品全系标配英特尔 Wi-Fi 6E AX211 无线网卡，高带宽低延迟，随时随地皆可流畅制敌。

卓越 散热：燃血表现，酷凉加持

OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本搭载全新升级的惠普酷凉风暴散热技术，散热效率再度提升。产品采用两进四出六风道设计，其中进风口开孔率提升到 68%，出风口开孔率提升到 90%，能够带来更加可观的通风效率。同时，OMEN 暗影精灵 8 Pro 最高内置五根热管，风扇叶片密度提升 30% 以上，配合 12V 高强力三相马达，整体气流性能提升高达 10%[4]。即使在高负载任务下，依然能够高效排出机身内部热量，助力玩家畅玩时下主流 3A 大作，凉爽游戏体验触手可得。

简约外观：细节升级，全屏沉浸

新一代 OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本延续以往经典设计语言，机身拥有多处细节优化升级。相比于上一代产品，新品外观棱角更为圆滑流畅，并且在开盖位置还增加了凹槽设计，不仅可以带来更加便捷的操作体验，还能更加便于玩家单手开合机器。屏幕方面，产品配备 16.1 英寸大屏，标配 100%sRGB 高色域，最高可选 2K+165Hz 高清高刷电竞屏版本，能够生动还原光影交锋的游戏战场，带来更具沉浸感的视觉体验。同时，除经典的黑色机身以

外，玩家还可选择全新的冰霜白配色，满足不同审美偏好。另外，在体积不变的情况下，OMEN 暗影精灵 8 Pro 电源适配器也最高由上一代的 230W 提升至 280W，拥有更加强劲的输出功率，随心享受激战时刻。

智能体验：健康呵护，无忧畅玩

为了持续呵护玩家健康，OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本智能体验再度升级。产品全系支持 DC 调光技术，144Hz/165Hz 屏幕配置版本还通过了 TUV Eyesafe 蓝光护眼认证，不但可以有效避免屏幕闪烁现象，而且能够智能减少对人眼有害的蓝光，营造更加舒适的视觉体验。同时，OMEN 暗影精灵 8 Pro 屏幕拥有集成环境光感器加持，亮度可以根据环境明暗自动调节，全力呵护玩家的用眼健康。此外，机身采用全新 TNR 摄像头，能够大幅降低低光环境下摄像头图像中的噪点，带来锐度更高、更加清晰的画面；配合 Super Revolution 技术，即刻输出 1080P 高清画面。操控方面，产品触控面板尺寸相比于上一代产品提升 8%，并且设计位置更加居中，可以帮助玩家有效避免坐姿倾斜，养成良好使用习惯。

惠普 VICTUS 光影精灵 8 15 英寸游戏本——性能均衡，轻薄便携

（惠普 VICTUS 光影精灵 8 15 英寸游戏本）

惠普 VICTUS 光影精灵 8 15 英寸游戏本全新升级，在确保性能的前提下，拥有更加轻薄便携的机身设计，尽显无界实力。产品搭载 15.6 英寸屏幕，并通过三面窄边框的设计带来 82% 屏占比，重量轻至 2.3kg，助力玩家在游戏战场中实现轻装上阵，所向披靡。硬件方面，光影精灵 8 15 英寸游戏本最高支持英特尔®第 12 代酷睿™ i7-12650H 处

理器，搭配 NVIDIA® GeForce®RTX™ 3050Ti 笔记本电脑 GPU，从容应对当下各类主流游戏及大型创意应用软件，尽情享受无界游戏生活乐趣。与此同时，新品散热系统全面升级, 其采用的串联双热管设计，能够轻松适配于其轻薄机身，为玩家带来更加舒适的无界应用体验，随心享受指尖凉爽触感。

惠普游戏控制中心（OMEN Gaming Hub）——神级软件，轻松操控

OMEN 暗影精灵 8 Pro 高性能游戏本以及惠普 VICTUS 光影精灵 8 15 英寸游戏本，均预装优化升级的惠普游戏控制中心（OMEN Gaming Hub），进一步提升设备可玩性。玩家可以在该软件中随心调节不同的性能模式，适配于玩家的多场景应用需求。此外，惠普游戏控制中心还同步更新了游戏加速器、精美壁纸画廊、灯光工作室、游戏奖励机制等多项功能，即便是小白玩家也能迅速上手，全方位体验游戏乐趣。