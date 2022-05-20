蔚来已与 Plugsurfing 达成协议，为其欧洲客户提供欧洲充电网络的访问权限。Plugsurfing 的网络目前包括可通过该平台访问的 300,000 个充电点。对于 Nio 车子的司机，可以直接通过他们汽车中的仪表板或 Nio 应用程序授予访问权限。他们将能够通过这个内置界面在公共充电站灵活地付款，无需使用与公共充电相关的替代应用程序和访问方法。此外，司机无需携带额外的卡即可使用车钥匙激活充电器。

几天前，这一整合在挪威上线，蔚来表示更多市场将效仿。据报道，蔚来还希望在 2022 年在德国、荷兰、瑞典和丹麦推出。到 2025 年，这家来自中国本土的电动汽车制造商计划将其业务扩展到全球超过 25 个国家和地区。然而，到目前为止，挪威是第一个提供蔚来完整充电基础设施（包括换电站）的海外市场。

蔚来是否能够按计划进行扩张在现阶段是开放的，有待观察。该公司受到供应链问题的影响。Nio 在中国已经拥有 800,000 多个换电站，并在挪威开设了第一家换电站。2021 年 4 月，蔚来推出了第二代 交换站，每天最多可以更换 312 套电池。预计该公司最终会将电池即服务 (BaaS) 产品出口到其他市场。据报道，在德国，TÜV 已经 认证了第一个电池交换站。

Plugsurfing 正在与许多合作伙伴合作，其中包括沃尔沃和 Polestar 或日产等汽车制造商。该公司的计费解决方案适用于一系列支付系统。这家初创公司表示，它将整个汽车充电生态系统——司机、充电站运营商和汽车制造商整合到一个平台中。该公司声称有超过一百万的司机正在使用这些服务。