动点出海获悉，新加坡外卖解决方案提供商 Oddle 宣布，在最近的 Pre-B 轮融资活动中筹集到 500 万美元资金。据透露，此次融资由 Altara Ventures 领投。

针对新资金，Oddle 在一份声明中表示，将主要用于公司的产品研发以及在新加坡、中国台湾、中国香港和马来西亚等地市场的进一步扩张。与此同时，这笔资金还将用以推广 Oddle 的 O2O 整体解决方案。

Oddle 成立于 2014 年，主打为餐饮业商家提供在线预订、二维码选餐和支付终端等相关的解决方案。此外，Oddle 也为市场提供门店运营管理、外卖物流配送及数字化营销等方面的端对端支持，让餐饮企业可以通过一体化的高性价比方案实现自身业务的无缝 “上线”。

最近，Oddle 在新加坡先行上架了一款名为 Oddle Eats 的外卖 APP，并计划于今年第三季度起在其他地区的市场上陆续推出。

数据显示，自 2019 年至 2021 年，Oddle 帮助合作的餐饮业商家实现了从 2000 万新元到 2 亿新元的 GMV 提升。同时，Oddle 的营收额在同时期取得了超 17 倍的增长。也就是说，Oddle 如今已具备了较高的资本效率。

据介绍，Oddle 现拥有超过 5000 位合作伙伴，其中本地合作餐厅已达到 1500 多家。