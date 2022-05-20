东方空间（山东）科技有限公司近日完成 4 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由山行资本领投，民银国际、米哈游、星瀚资本、元璟资本、知春资本、元禾原点、凡卓资本等跟投，老股东鼎和高达、天府三江资本等机构持续加持，凡卓资本担任财务顾问。

本轮融资将用于 “引力-1 号” 中型运载火箭研制和首飞，同时加快推进百吨级可重复使用液氧煤油火箭发动机研制。

东方空间自 2020 年成立以来，面向中国各类卫星组网需求的爆发涌现，打造 “引力” 系列大中型商业运载火箭，真正实现火箭的 “规模经济”，按照 “固液并存、循序渐进、有效迭代、系统创新” 的总体思路，保持着高速发展。

“引力-1 号” 中型商业运载火箭已顺利进入初样研制阶段，是国内民营航天公司在研运载能力最大的火箭，近地轨道运载能力 6.5 吨，太阳同步轨道 500km 运载能力达 4.2 吨，能够满足 “一箭多星” 的卫星星座组网工作。目前该型号已陆续完成总体系统、末修姿控系统、航电系统联调、伺服机构带载等多项关键试验。同时火箭首飞已进入商业准备流程，计划 2023 年中发射，力争快速成为全球商业航天发射的重要参与者。

“引力-2 号” 火箭已完成方案论证。自研的百吨级可重复使用液氧煤油发动机取得重大进展，将于 2023 年初进行全系统试车，为 “引力-2 号” 芯级可回收提供放心原动力。

在火箭研制配套基础设施方面，东方空间各类实验室建设工作开展顺利。位于山东海阳东方航天港的商业运载火箭总装集成测试中心计划于 2022 年底投入使用，建成后可支持年产中型运载火箭 20 枚，助力打造 “前店后厂” 的海上发射模式，实现快速响应发射。

东方空间团队表示：“《2021 中国的航天》白皮书明确指出鼓励引导商业航天发展。我们坚信中国商业航天的未来会更加精彩，将继续秉持 ‘自东方探索空间、为东方探索空间’ 的理想，勇攀科技高峰，服务国家发展大局，一步一个脚印探索中国商业航天发展特色道路，为中国航天事业的创新发展贡献蓬勃力量。坚持严慎细实，全力确保 ‘引力-1 号’ 飞行成功。”

山行资本合伙人朱思行表示：未来的几十年，人类探索宇宙空间的步伐会再次加速。与上世纪六七十年代不同，这次中国是责无旁贷的全球引领者之一，其中的首要是运载能力。考虑到今非昔比的工业体系和航天技术积累，航天工程实践可以更经济、更环保、更可持续。商业航天，继承系统工程的传统和经验，发挥工业体系的优势和创新，以新的商业模式做好补充，迎接世纪挑战。我们非常看好东方空间在其中的定位和能够发挥的作用，立足世界东方、探索宇宙空间。

民银国际董事长何帮喜表示：中国民营商业航天未来可期，为在这场全球 “轨道革命” 中保持领先地位，需要推动商业航天快速发展。民银国际愿意在商业航天的产投研领域贡献自己的一份力量，我们看好东方空间的团队实力，启航东方，开拓空间。

天府三江资本总经理熊佳表示：商业航天是人类探索太空的重要基础设施，很荣幸能够通过投资东方空间这样优秀的团队进入我们长期看好的这一赛道，我们深信东方空间能够成长为此领域的领军企业，带领我们走向星辰大海！

鼎和高达团队表示：人类探索浩瀚宇宙、拓展生存边界的脚步不曾停止，空间基础设施建设的太空大航海时代已经开启。过去几年，高达团队密切跟踪商业航天赛道，追踪过的企业覆盖火箭发射、卫星制造、数据运营等全产业链。我们相信，东方空间作为中国商业航天的新生力量，凭借其团队独特的基因和超一流的技术实力，将助力中国成为太空大航海时代的引领者，并为人类太空经济的繁荣作出贡献。

星瀚资本创始人杨歌表示：中国的航天产业市场化在未来十年迎来重要的历史发展机遇。作为曾有航天物理学术背景的投资者，我们很荣幸在中国看到了东方空间这样的团队并成为投资股东。不同于美国 SpaceX 与马斯克，中国航天的商业化发展与生态建设将有着自己的特有道路，这一创业是对政策方向、商业化、技术工程等因素相互联动的综合考验，我们认为东方空间是能够完成这种考验的极少数团队之一。

元璟资本投资副总裁刘昕表示：全球商业航天发射计划存量需求超过千亿，但有效发射能力严重供不应求。中国作为全球领先的航天大国，正在积极应对全球竞争，对大载荷、快速反应的商业航天运载能力有日益增长的丰富需求。元璟很荣幸参与本轮投资，东方空间团队对中大型商业火箭发射关键技术点有成熟方法论与流程分级标准，相信团队凭借自身过硬的航天发射经验与商业化能力，可以持续为中国航天提供多样化的商业化航天运输产品，快速形成低成本、规模化、高效快捷的发射服务能力。

元禾原点合伙人乐金鑫表示：“天人合一，道法自然”。几千年来，华夏先古对浩瀚星空的遐想与窥探铸就了神秘的东方文化。当下，空间探索不仅承载了人类文明延续的梦想，更彰显了在复杂多变的国际局势下国家的科技硬实力及影响力。元禾原点在商业航天领域持续发力布局，不仅看好广阔的商业前景，更谋求和我们长期深耕的硬科技生态的 “天地互连”。此次助力东方空间，其团队拥有业界顶尖成熟的技术水平，年轻富有想象力的管理团队，给整个赛道注入了鲜活动力，期待和东方空间一起星辰大海！

凡卓资本团队表示：商业航天赛道天花板高、周期长、难度大，对团队的技术能力、商业思维、管理能力、运营能力有着全方位的挑战。东方空间拥有最为理想的团队配置：具备成功创业经验、成熟商业思维的 CEO，加以业内顶尖人才组成的技术团队。我们坚定看好东方空间能够成为中国民营航天事业的一股重要力量。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。