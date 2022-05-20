总部位于加利福尼亚的 Solo Advanced Vehicle Technologies 公布了专为自动驾驶设计的新型电动 8 级卡车的设计和规格。该公司还宣布了 700 万美元的种子资金。长途电动 SD1 卡车具有 500 多英里的续航里程和多速串联电动车桥以及集成电动机，可提供 600 千瓦的总功率。

这家初创公司表示，自动驾驶电动卡车可以与所有标准装卸码头集成。卡车应该能够拖运与当前 8 级卡车相当的重量。制造商表示，传感器布置将允许轻松集成任何自动驾驶系统，并具有专有的软件控制界面。

Solo Advanced Vehicle Technologies 创始人兼首席执行官 Graham Doorley 表示：“随着我们开发创新技术以提供续航里程超过 500 英里的电池电动长途 8 级卡车，我们期待成为这一庞大行业需求的改变者。” . “今天的自动驾驶系统无法在现有或大规模改造的平台上运行。在 Solo AVT，我们正在解决这两个挑战，因为我们开发、设计 SD1，从第一天开始就朝着这个目标前进。”

刚刚宣布的种子资金由 Trucks VC 牵头，Maniv Mobility 和 Wireframe Ventures 参投。这家初创公司由来自 Waymo、特斯拉和宝马的校友创立。

Trucks VC 的普通合伙人 Jeffrey Schox 说：“当我还是一名年轻的工程师时，我正在为通用汽车的第一辆电动汽车工作，我想我无法想象一个零排放的自动化卡车的世界。Solo 在这十年有机会改变我们更清洁、更安全地运输货物的方式。” 他推断：“Graham 和他的团队在这个种子阶段组建的投资者财团对于 Solo 未来的财务战略、知识产权组合和技术成功至关重要。这是一个全球性的机会，拥有如此强大的早期团队来支持 Solo 非常重要。” 这款产品如果进入市场，将和特斯拉的卡车产品展开竞争。