小米日前公布了 2022 年第一季度财报。财报显示，该公司第一季度总收入达到人民币 734 亿元，同比下滑 4.6%；经调整净利润达到人民币 29 亿元，同比下滑 52.9%。

小米总裁王翔表示，疫情导致很多门店处于关闭状态，对购买欲望产生较大影响。目前疫情给小米业绩带来了困难，这是事实。但是疫情会过去，小米会在重点领域持续投入，提升运营效率。

2022 年第一季度，小米智能手机业务收入为人民币 458 亿元，同比下滑 11.1%；小米全球智能手机市场出货量为 3850 万台，同比下滑 22.1%。

2022 年第一季度，小米互联网服务收入达到人民币 71 亿元，同比增长 8.2%；IoT 与生活消费产品收入达到人民币 194.8 亿元，同比增长 6.8%。

2022 年 3 月，全球 MIUI 月活跃用户数 5.29 亿，同比增长 24.5%；中国大陆 MIUI 月活跃用户数 1.36 亿，同比增长 14.3%。

2022 年第一季度，小米广告收入达到人民币 45 亿元，同比增长 16.2%；游戏收入为人民币 11 亿元，同比增长 3.0%。

王翔在财报电话会议中表示，目前小米汽车没有特别多可以公布的进展，小米正持续投入资源进行核心技术研发。目前仍保持原定交付计划不变，正在全力以赴按计划进行。此前小米表示，小米汽车预计在 2024 年上半年正式量产。