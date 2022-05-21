日产和三菱推出了面向日本市场的联合开发的电动小型车。根据日本 WLTP 标准，日产以 “Sakura” 的名义销售，三菱以 “eK X EV” 的名义销售，并提供 180 公里的续航里程。

“我们收集了日产迄今为止开发的电气化技术，” 日产总裁兼首席执行官内田诚说。日产执行副总裁星野朝子补充道：“全新 Sakura 继 LEAF 和 Ariya 之后成为大众市场电动汽车。我们相信它将改变日本市场的游戏规则，并使日本客户更容易获得电动汽车。”

Sakura 采用电力驱动系统，可产生 47 kW 和 195 Nm 的扭矩。一个 20 kWh 的锂离子电池允许前面提到的高达 180 公里的续航里程，而最高速度设置为 130 公里/小时。使用 “标准” 交流电充电大约需要 8 小时，而在快速充电器上 “续航警告灯到充电至 80%” 时最快可以 40 分钟内完成。还包括 V2H 反向充电功能。

该车型将成为日产首款量产电动微型车。它计划于今年夏天在日本上市销售，起价约为 178 万日元（合 13,900 美元），含税并考虑到政府的清洁能源汽车补贴，这个价格还行。

Kei 汽车在日本很受欢迎，约占汽车市场的 40%，并且限制在 3.4 米长、1.48 米宽和 2.0 米高的范围内。对于汽油发动机微型车，其最大发动机排量设置为 660 cc。它们如此受欢迎的原因不仅在于它们在大城市的停车能力有所提高，还在于它们的税率：在日本，停车位是根据车辆的大小直接征税的，而且必须在您家的 800 米范围内。Kei-car 无需缴纳此项税费，并享有其他补贴，使其成为日本非常受欢迎的选择。