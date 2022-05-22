现代和起亚计划到 2030 年在韩国的电动汽车生产上投资 21 万亿韩元（略低于 170 亿美元）。目标是将年产量从今年估计的 35 万辆增加到 2030 年的 144 万辆。在全球范围内，现代和起亚希望在 2030 年生产多达 323 万辆电动汽车，其中 45% 将在韩国下线。起亚本身计划建造一座产能为 15 万辆的所谓 “专用汽车” 工厂。

“现代汽车和起亚对国内电动汽车行业的大规模投资旨在改善国内电动汽车生态系统，使该国成为未来汽车行业创新的全球领导者，” 现代汽车代表表示。两家公司没有透露这大约 170 亿美元将分配给哪些工厂。

在 3 月份的战略路线图介绍中，现代汽车公司已经表示在电气化方面就投资了 19.4 万亿韩元。但是，它没有详细说明这将仅限于韩国还是全球。现在，现代仅在韩国就谈到了 21 万亿韩元的电动汽车生产。目前尚不清楚现在提到的投资金额是否在 3 月份提到的投资之外。现代还于 3 月宣布，到 2030 年将推出 17 款 BEV 车型——现代品牌 11 款，Genesis 品牌 6 款。

在现代汽车的引领下，起亚还公布了其战略路线图，加速实现到 2030 年的电气化雄心。为实现销售目标，每年至少推出两款新电动车型。作为进一步增长的领域，起亚将所谓的 “专用车辆” 或 PBV 命名为——为有特殊需求的客户提供专门用于这些领域的车辆。例如，起亚提到了基于新 Niro 的 PBV 模型，该模型将针对出租车服务和叫车服务提供商进行优化。从中长期来看，此类车辆将不会在现有车型的基础上建造，而是在专用的电动滑板平台上建造。

现在起亚宣布，它计划在韩国建立一个专门用于这种 “专用汽车” 的生产设施。该制造商计划于 2023 年上半年开始建设，并于 2025 年下半年开始商业生产。最初，该工厂应该能够每年生产 10 万辆汽车。根据需求，起亚还可以将工厂的产量提高到每年 150,000 辆。