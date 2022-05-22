印度尼西亚投资部长 Bahlil Lahadalia 对特斯拉将在该国进行投资充满信心。据媒体报道，埃隆·马斯克在与印尼总统佐科·维多多会面后，同意在中爪哇省的工业园区建设一座工厂。虽然尚未签署具体协议，但投资部长暗示该项目可能在今年开始。没有披露有关潜在投资金额的细节。



马斯克和维多多在印度尼西亚总统访问美国德克萨斯州的 SpaceX 星际基地期间会面。据报道，他们在那里讨论了投资，以及一般的技术和创新。据报道，会后，总统指示海洋事务和投资协调部长卢胡特·宾萨尔·潘贾伊坦跟进会议的讨论情况。拉哈达利亚说，马斯克已经同意与印尼团队进行深入沟通。他说，他希望很快达成协议。

据《雅加达环球报》报道，拉哈达利亚后来表示：“团队正在谈判，但请放心，总统有一个特殊的举动来吸引埃隆·马斯克。” “我们正在讨论投资的价值以及何时开始。我们只需要等待合适的时机。” 印度尼西亚是最重要的镍生产国之一（全球约四分之一的矿床位于那里），并希望以此为基础建立一个生态链工业体系——电池和电动汽车。近年来，国际制造商一次又一次地被吸引到该国。

例如，据媒体报道，以 LG 为首的韩国财团已与印尼国有企业签署了一项价值约 90 亿美元的项目协议。据报道，该项目旨在为电动汽车电池建立完整的价值链。不久前，中国电池制造商宁德时代已经建立了类似的合作伙伴关系。在此过程中，宁德时代希望在该国投资近 55 亿欧元。该项目重点关注镍矿开采与加工、电池材料、电池生产和电池回收。

去年 9 月，现代汽车集团和 LG 能源解决方案为其在印度尼西亚的电池工厂奠基，该工厂于 7 月底宣布。位于首都雅加达附近卡拉旺的工厂计划于 2024 年上半年投产，年产能为 10 GWh。