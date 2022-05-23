5 月 23 日，华硕举办 “登峰造绝” 2022 新品发布会，现场公布了全新华硕好屏 3.0 战略，同时以行业前沿科技，为用户带来众多打破轻薄笔记本行业上限的全系新品。包括最强性能超轻旗舰本华硕灵耀 X Pro、超高性能触控双屏轻薄本华硕灵耀 X 双屏 Pro 2022、超轻商务旗舰轻薄本灵耀 X 13、全能轻薄本无畏 Pro 系列，以及 Z 时代潮玩 a 豆系列等面向不同用户群体，不同场景应用的轻薄笔记本新品。

华硕好屏 3.0：满足用户对一块 “好屏” 的所有期待

自去年提出 “华硕好屏” 概念以来，华硕凭借首次对笔记本电脑 “好屏” 的清晰定义，让用户重新认识了高素质屏幕并非奢求。今年，华硕好屏 3.0 战略更是以科技实力，将轻薄笔记本屏幕素质提升到新的极致。此次发布的诸多新品不仅拥有 120Hz 超高屏幕刷新率，更有令 LCD 望其项背的 0.2ms 响应速度、100%DCI-P3 广色域、550 以上尼特亮度、1000000：1 超高对比度等起跑标准，内置的华硕 OLED Care 防烧屏技术，支持四种色域模式切换，帮助用户轻松享受华硕好屏带来的，、以往只有高端显示器才可拥有的极致逼真色彩和细腻丝滑的惊艳感受。全系 OLED 还支持全亮度 DC 调光和硬件级防蓝光技术，不仅好看，且更加耐看。

新形态笔电，超轻薄性能旗舰：华硕灵耀 X 系列

作为华硕灵耀 X 系列旗舰，此次发布的华硕灵耀 X Pro 也是灵耀全系史上最强性能轻薄本，拥有轻薄本天花板级性能：英特尔 12 代酷睿 i9-12900H 处理器和 RTX 3060 独立显卡，采用 ROG 旗舰游戏本冰刃系列所独有的 AAS Ultra 风洞散热技术，创造性的将键盘向上抬起 7°，并使空气流量提高 30%，大幅度提升散热效率，轻松实现整机 140W 性能释放。而这一切发生在一款薄至 16.9mm 的机身上，堪称不可思议。

作为华硕好屏 3.0 系列产品，华硕灵耀 X Pro 搭载 16 英寸 4K OLED 触控屏， 分辨率高达 3840 X 2400、16：10 黄金比例、100%DCI-P3 广色域、1000000：1 对比度，支持 HDR True Black 500 和杜比视界，并经过出厂校色，通过潘通色彩认证，且拥有 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证。同时附赠的华硕精细触控笔支持 4096 级压感，并针对庞大的 Adobe 软件产品设计师、创作者搭载了华硕独家的创意旋钮，让用户轻松解锁专属创作工作流程。

另一款同样惊艳的产品是华硕灵耀 X 双屏 Pro 2022 高性能双屏触控创作本，其主副屏设计充满未来科技感。主屏为 14.5 英寸 2.8K 120Hz 触控 OLED 屏，拥有 100% DCI-P3 影院级广色域、出厂精准校色、色域切换和潘通色彩认证，以及高达 550 尼特的峰值亮度，标配华硕好屏 3.0 系列的 1,000,000:1 超高对比度、HDR True Black 500 等规格。C 面副屏（ScreenPad Plus）则采用 12.7 英寸 2.8K 120Hz 触控屏，结合 100% DCI-P3 广色域，亮度可达 500 尼特。得益于 93% 的超高屏占比和副屏 12°抬升的设计，灵耀 X 双屏 Pro 2022 主副屏视觉一体化，犹如 “瀑布屏” 一般贯穿 B、C 面，提高沉浸感，轻松实现无缝跨屏操作。

在 AAS Ultra 风洞设计及冰锋 Plus 散热技术的加持下，仅有 1.69Kg 重和 17.9mm 薄的华硕灵耀 X 双屏 Pro 2022 也可轻松应对英特尔 12 代酷睿 i9-12900H+RTX 3050Ti 的硬件组合，以及最高 32GB 内存和 1TB PCIe4.0 超大存储空间，并实现整机性能释放高达 85W。满足内容创作者、设计工程师等多领域人群效率翻倍需求同时，更是大幅提升便携时尚与超强性能释放的兼顾平衡。

华硕灵耀 X 13 则是一款超轻商务旗舰轻薄本新品，全金属材质打造，拥有夜蓝、瓷青两种高颜值配色的它机身薄至 14.9mm，轻约 1kg，轻量化设计适配各类移动办公场景。小体积大能量，67Wh 超大容量电池，长达 19 小时续航，全天候电量在线。配备 13.3 英寸 2.8K 16:10 OLED HDR 屏幕，1,000,000:1 对比度、0.2ms 响应时间、屏幕峰值亮度高达 600 尼特，屏幕更明亮，画面细节表现丰富。

内置新一代 AMD 锐龙 7 6800U 处理器，全新 Zen3+架构打造，8 核心 16 线程，6nm 制程工艺，多任务运算、3D 渲染、休闲娱乐性能提升的同时，兼顾能耗比优势。处理器内置 AMD Radeon 680M 核显，轻松应对各类复杂内容创作。此外，灵耀 X 13 还做了诸多贴心设计，例如快捷键开启关闭摄像头、麦克风；指纹识别一键登录，双 6W Smart AMP 音频系统，全方位守护用户隐私、提供极佳视听体验。

卓越性能，轻薄全能：华硕无畏 Pro 系列

面向创作者的华硕无畏 Pro15 全能轻薄本拥有多个配置版本，但无一例外，均采用华硕绝色好屏搭配高规格硬件配置，适用各种任务场景。其中华硕无畏 Pro15 酷睿版采用 2.8K 120Hz OLED 屏幕，并通过潘通色彩认证，精准的色彩表现力足以满足用户对一块好屏的全部想象。12 代酷睿 i7-12700H 处理器，14 核心 20 线程，运行流畅不卡顿，搭配 RTX 3060 光追显卡，性能全面，轻松应对办公、设计、娱乐等多场景体验。

华硕无畏 Pro15 锐龙版同样采用 2.8K 120Hz OLED 绝色好屏，拥有 100%DCI-P3 广色域、1000000:1 超高对比度，支持四种色域切换。全能轻薄的机身配置着新一代 AMD 锐龙 6000 系处理器+NVIDIA GeForce RTX 3050 显卡，性能实力强悍。16GB LPDDR5 内存，512GB PCIe 4.0 SSD，无论办公、学习还是休闲娱乐皆大有可为。

时尚个性，潮玩 Z 时代：华硕 a 豆新品系列

针对年轻用户人群，华硕还推出了集个性定制、跨界时尚于一身的 a 豆 14 Pro 新品，并配置英特尔 12 代酷睿 H45 标压处理器，轻松实现 45W 性能释放。支持三档性能调节，满足日常办公、休闲娱乐等多场景体验。除此之外，极具辨识度的 a 豆中国航天定制版也在发布会现场亮相，而其正是华硕向年轻潮人传达不为自己设限、勇敢突破自我界限的态度和精神。

随着华硕全系新品的正式亮相，我们既看到了华硕好屏 3.0 带来的 #绝色好屏 #，带来笔记本屏幕 2022 年新标杆，也见证了 #登峰造绝 #、#绝战双芯 #下的性能突破与技术创新的科技魅力。可以说，随着华硕灵耀 X 系列、无畏 Pro 系列、a 豆系列的正式发布，更多、更广泛的笔记本电脑用户，也将随之打开对轻薄、对高效、对舒适等一系列轻薄笔记本需求更极致、更大胆的梦想世界。