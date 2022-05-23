元宇宙 UGC 平台 BUD 近日完成了 3680 万美元的 B 轮融资，本轮融资由红杉资本领投，ClearVue 锴明投资、网易和北极光创投跟投，老股东源码资本、GGV 纪源资本和启明创投也参与了本轮融资。BUD 表示，本轮融资将主要用于编辑器的持续迭代和国际市场深入开拓等方面。

BUD 成立于 2019 年，创始团队来自 Snapchat、Facebook 等硅谷社交平台公司。BUD 作为新一代 UGC 社交平台，可以让每一个用户使用简单易用的无代码工具创建个性化的 3D 交互内容。其目标用户是全球范围的 Z 世代，并且正在成为 Z 世代群体社交平台的新选择。BUD 有着鲜明的特点，不同文化、教育背景的普通用户，都可以利用 BUD 简单易用的无代码工具，轻松创建个性化的 3D 交互内容。

“目前 BUD 平台上的 UGC 原创 3D 作品已经超过 1500 万，3D 素材交易总量已超过 1.5 亿次。”BUD 联合创始人兼 CEO Risa 介绍道：“自 2021 年 11 月产品全球上线以来，BUD 在北美、南美及东南亚等地区的 38 个国家跻身社交应用 Top 10 榜单。”

对于任何互联网平台级应用，能够成为世界各地年轻人群的关注焦点，是他们的长期追求。BUD 将网络前沿技术和国际潮流、艺术趋势不断融合，满足了 Z 世代和 Alpha 世代娱乐、创造和分享的需求，正在成为 Z 世代和 Alpha 世代社交平台的新选择。

“下一个时代的媒介将不仅仅限于文字、图片或者视频这些传统媒介形式，而是会朝着更沉浸，更交互的方向演进。”Risa 继续分享道：“BUD 是一个用户即创作者的 3D UGC 平台，它不是硬核玩家或专业人士的独角戏，而是所有人展示独特个性和想法的大舞台。”

云原生、无代码的 3D 创作工具在不断降低了操作门槛的同时，也给予了用户无限的创作自由度。用户完全不需要掌握任何专业的编程或建模知识，就可以利用 BUD 内置的几何模块及互动道具从零到一搭建出一整套精美的 3D 互动场景。此外，用户还能在场景里添加文本、图片、音乐，甚至是视频。灯光和环境背景也能进行自定义调整，进一步打造出更具沉浸式的虚拟世界。

红杉资本副总裁 Aakash Kapoor 表示：“BUD 致力于打造面向 Z 世代的元宇宙 UGC 平台，真正实现 3D 内容创作的大众化。当前已有上千万用户在 BUD 平台上创作内容，并自发地将作品分享到其他社交媒体，引发了裂变式的增长传播。我们对创始人建立 BUD 的热情印象深刻，并对他们未来的本地化和增长计划感到兴奋。”

ClearVue 锴明投资创始合伙人陈维立表示：“BUD 为新世代用户打造了富有沉浸感，且兼具审美与乐趣的 3D 体验。在全球获得爆炸式用户和口碑增长的同时，BUD 正在迅速成长为元宇宙新兴浪潮中领先的 UGC 平台。我们很高兴携手极富使命感和创造力的 BUD 团队，运用我们在全球消费、媒体和娱乐行业的丰富资源和经验，助力打造划时代产品。”

近日，GGV 纪源资本执行董事罗超也在访谈中对 BUD 取得的成绩表示了祝贺：“BUD 创造的沉浸式互动体验为世界各地的 Z 世代用户带来了前所未有的体验。我们对 BUD 取得的进展感到振奋，并期待其新产品推出。”

在此前的一系列访谈中 GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮 Jenny 曾谈道：“全球年轻的数字原住民都在寻求全新的联结方式。在此浪潮下，GGV 很高兴可以支持 BUD。BUD 不仅为每一位创作者提供了真正零门槛的 3D 创作体验，也让他们通过自己的创作和他人产生联结。我们被 BUD 两位创始人的热情和能力打动，期待 BUD 团队和全球创作者共同打造的未来。”

启明创投合伙人吴静表示：“我们持续地为 BUD 产品每一次升级迭代所惊喜，为 BUD 用户展示的创意以及 BUD 赋能用户的能力所惊艳。很高兴看到 BUD 在全球快速成长为新一代互动娱乐交流平台，同时也对 BUD 产品与 AR/VR 等新技术结合的无限可能充满期待。”

源码资本张星辰表示：“新技术的发展持续推动着用户 3D 社交方式的创新，而对数字原生用户而言，他们彼此的连接方式、表达形式、交互行为、价值传递等也在不断发生改变。具备更强自主创造性，更多模态互动形式，以及更实时沉浸体验感的 BUD 是我们和用户所共同期待的。BUD 团队一直以来敢于尝试与挑战，并以全球化的视角及思考方式持续创新。在看到全球用户新形态需求被持续激活，以及基础设施生态不断提升完善的同时，我们也期待着 3D 社交新纪元的到来。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。